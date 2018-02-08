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    Голубая кровь. Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал

    (обновлено: )693015
    Первые три танца Венского бала: полонез, полька, вальс. Еще одним многолетним правилом бала является то, что все девушки-дебютантки надевают белые платья.
    Канал на Youtube Страна.ua

    В столице Австрии начался знаменитый Венский бал —традиционное место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался и президент Украины Петр Порошенко.

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    В сети уже появились фото прибытия Петра Порошенко с супругой Мариной и других гостей в зал Венской оперы. 

    Страна.ua
    Петр и Марино Порошенко на Венском балу

    Отметим, что новость об участии Порошенко в Венском балу вызвала в Украине весьма неоднозначную реакцию, усиленную недавним элитным отпуском президента на Мальдивах

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