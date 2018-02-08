Голубая кровь. Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал

В столице Австрии начался знаменитый Венский бал —традиционное место встречи сильных мира сего, среди которых в этом году оказался и президент Украины Петр Порошенко.

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В сети уже появились фото прибытия Петра Порошенко с супругой Мариной и других гостей в зал Венской оперы.

Страна.ua Петр и Марино Порошенко на Венском балу

Отметим, что новость об участии Порошенко в Венском балу вызвала в Украине весьма неоднозначную реакцию, усиленную недавним элитным отпуском президента на Мальдивах.