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    Аграрный фонд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Нацбанк Украины
    Генпрокуратура направила в суд дело против бывшего замглавы НБУ
    14:01 10.07.2015
    141Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бориса Приходько, а также экс-председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Александра Кирюка обвиняют в завладении средств фонда в размере двух миллиардов гривен.
    Хлеб
    "Киевхлеб" в третий раз поднял цены на хлеб. Что мы будем есть завтра?
    11:28 12.03.2015
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    Цены на хлеб в Киеве и столичном регионе выросли в третий раз с начала года. "Киевхлеб", воспользовавшись паникой на валютном рынке, заложил в себестоимость своей продукции "пиковые цены" на все компоненты – от муки до бензина.
    Продажа хлеба
    Новые цены. Хлеб в Киеве дорожает вслед за транспортом
    14:40 19.02.2015
    7290Ситуация в экономике Украины
    В Киеве вслед за городским транспортом подорожал хлеб. При этом гражданам не объясняют, как им выжить в условиях подорожания всего и вся, особенно на фоне анонсированного правительством повышения коммунальных тарифов, пишет Суровягин.
    Уборка пшеницы
    Аграрный фонд планирует продать на торгах 300 тыс тонн зерна
    12:05 17.01.2013
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    Аграрный фонд Украины (АФУ) на торговой площадке Аграрной биржи планирует реализовать излишние, с учетом потребностей регионов в муке, 300 тысяч тонн зерна.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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