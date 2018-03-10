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    Агентство по международному развитию США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Нацбанк Украины
    После Гонтаревой. США помогут Нацбанку провести ребрендинг
    15:37 12.05.2017
    398Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По словам начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.
    Государственный флаг Украины
    США и Британия запустили в Украине проект реформы электронного управления
    00:27 18.11.2016
    133
    Согласно информации USAID и министерства международного развития Великобритании, программа направлена на борьбу с коррупцией через реформу электронного управления.
    Кабинет министров Украины
    Украина рассчитывает получить $142 млн от USAID на реформы
    18:24 16.06.2016
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    В Кабмине сообщают, что USAID запланировало помощь Украине в энергетической сфере, децентрализации и судебной реформе в сумме 142 миллиона долларов, в том числе 70 миллионов долларов на обеспечение реформы энергетического сектора.
    Ватрушки для переселенцев: Кличко и Пайетт открыли центр помощи беженцам. Видео
    Ватрушки для переселенцев: Кличко и Пайетт открыли центр помощи беженцам 
    17:06 22.06.2015
    411Переговоры по Донбассу
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом открыл Центра помощи и временного размещения вынужденно переселенных лиц в Деснянском районе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
    Кличко и Пайетт открыли центр для переселенцев в Киеве
    Кличко и Пайетт открыли центр для переселенцев в Киеве
    15:37 22.06.2015
    602Переговоры по Донбассу
    В центре уже проживают 6 семей переселенцев - 9 взрослых и 12 детей из зоны АТО. Всего же одновременно в нем смогут разместиться более 30 человек, в первую очередь это будут вынужденные переселенцы: мамы с детьми, многодетные семьи, инвалиды.
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    США выделили $71 млн на гуманитарную помощь сектору Газа
    01:33 23.09.2014
    59На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    США выделили 71 миллион долларов на помощь жителям сектора Газа, сообщил Госдепартамент.
    Флаг США
    Глава американского агентства USAID посетит Украину
    08:40 18.06.2014
    138Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Председатель Агентства США по международному развитию (USAID) Раджив Шах в среду посетит Украину и встретится с избранным президентом страны Петром Порошенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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