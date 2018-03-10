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В центре уже проживают 6 семей переселенцев - 9 взрослых и 12 детей из зоны АТО. Всего же одновременно в нем смогут разместиться более 30 человек, в первую очередь это будут вынужденные переселенцы: мамы с детьми, многодетные семьи, инвалиды.