По словам начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.
В Кабмине сообщают, что USAID запланировало помощь Украине в энергетической сфере, децентрализации и судебной реформе в сумме 142 миллиона долларов, в том числе 70 миллионов долларов на обеспечение реформы энергетического сектора.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом открыл Центра помощи и временного размещения вынужденно переселенных лиц в Деснянском районе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В центре уже проживают 6 семей переселенцев - 9 взрослых и 12 детей из зоны АТО. Всего же одновременно в нем смогут разместиться более 30 человек, в первую очередь это будут вынужденные переселенцы: мамы с детьми, многодетные семьи, инвалиды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".