Согласно данным американского портала, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес "Миротворца", который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
Согласно заявлению НАПК, необходимо безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах.
По словам начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.
В Украине готовят список сайтов, "угрожающих суверенитету" и подлежащих закрытию. Тем временем, в медиасреде не исключают, что таким образом власти будут бороться с неугодными сайтами на фоне падения доверия к провластным СМИ.
С учетом последних скандалов, получивших международный резонанс, порталу потребовалась мимикрия под средство массовой информации, но на самом деле у сайта - совершенно иные задачи, отмечает политолог Андрей Золотарев.
Эксперт Руслан Бортник высказал мнение, что люди, ответственные за публикацию персональных данных журналистов на сайте "Миротворец" потеряли понимание о профессии журналиста и демократическом обществе. Закрытие сайта эксперт назвал самоубийством.
Даже в случае закрытия сайта "Миротворец" ранее опубликованные там базы данных будут "гулять" в специфической среде, использующейся в качестве "неуправляемых" - для общения с теми, кто имеет альтернативную точку зрения, заявил политолог Андрей Золотарев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".