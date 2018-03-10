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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    В Украине уточнили закон о запрете российских сайтов
    16:24 22.02.2018
    1403Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Доработанный документ регламентирует, каким образом будут блокироваться сайты. В нем указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов с доменными именами и соответствующими им IP-адресами.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Литовский аналог Миротворца
    В Литве запустили сайт "Ватники", аналог украинского "Миротворца"
    13:57 17.01.2018
    958
    По информации авторов сайта, главными методами отбора лиц и интернет-сайтов, попадающих на сайт, являются записи, комментарии в социальных сетях, новостных порталах.
    Вконтакте
    Стало известно, когда опубликуют дополнение к списку запрещенных сайтов
    10:26 29.12.2017
    284Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Министерство информационной политикии сообщает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп уклонился от ответа про блокировку сайта "Миротворец" в США
    05:54 08.11.2017
    981Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Согласно данным американского портала, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес "Миротворца", который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Саакашвили внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"
    02:09 11.09.2017
    423"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам руководителя центра "Миротворец" Романа Зайцева. Михаила Саакашвили занесли в "чистилище" за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ГПСУ.
    Социальная сеть Вконтакте
    Эксперт предложил перемещать пользователей с запрещенных сайтов группами
    04:30 09.07.2017
    251Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В эфире радиостанции Голос Столицы председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что украинцев в другие соцсети нужно переселять группами.
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    МВД: провайдеры самостоятельно выполнят решение о блокировке российских сайтов
    00:56 22.05.2017
    465Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, в Украине 5 тысяч провайдеров, поэтому быстро выполнить решение СНБО не возможно.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    НАПК требует от е-декларантов сменить российскую почту
    15:34 19.05.2017
    170Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно заявлению НАПК, необходимо безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц на созданные на украинских серверах.
    Леонид Агутин. Архивное фото
    Агутин попал в "чистилище" сайта "Миротворец"
    15:56 15.05.2017
    985Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певца Леонида Агутина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.
    Нацбанк Украины
    После Гонтаревой. США помогут Нацбанку провести ребрендинг
    15:37 12.05.2017
    398Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По словам начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.
    Компьютер. Архивное фото
    Мининформполитики: в "черном списке" находятся сотни сайтов
    17:59 02.04.2017
    510Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Согласно информации замминистра информационной политики Дмитрия Золотухина, названия сайтов, которые могут представлять угрозу национальным интересам Украины, не разглашаются.
    Работа за компьютером
    Кругом одна "чернуха". В Украине готовят "черный список" сайтов
    18:18 04.03.2017
    3411Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В Украине готовят список сайтов, "угрожающих суверенитету" и подлежащих закрытию. Тем временем, в медиасреде не исключают, что таким образом власти будут бороться с неугодными сайтами на фоне падения доверия к провластным СМИ.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сайт МИД РФ работает без сбоев после атаки хакеров
    06:10 24.10.2016
    171
    Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, попытка взлома неизвестными хакерами сайта министерства "не привела к остановке сайта, он всегда работал".
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: "Миротворец" - это гибридный инструмент информационной войны
    17:37 04.08.2016
    706Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    С учетом последних скандалов, получивших международный резонанс, порталу потребовалась мимикрия под средство массовой информации, но на самом деле у сайта - совершенно иные задачи, отмечает политолог Андрей Золотарев.
    Арсен Аваков
    Аваков отреагировал на скандал вокруг сайта "Миротворец"
    12:21 14.05.2016
    1352Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Согласно информации, которую министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил на своей странице в Facebook, против волонтеров сайта подняли "неадекватный вой".
    Руслан Бортник
    "Миротворец" завершил свою карьеру самоубийством - Бортник
    21:01 13.05.2016
    1038Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Эксперт Руслан Бортник высказал мнение, что люди, ответственные за публикацию персональных данных журналистов на сайте "Миротворец" потеряли понимание о профессии журналиста и демократическом обществе. Закрытие сайта эксперт назвал самоубийством.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Данные "Миротворца" будут использоваться для давления власти на СМИ - Золотарев
    16:45 13.05.2016
    148Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Даже в случае закрытия сайта "Миротворец" ранее опубликованные там базы данных будут "гулять" в специфической среде, использующейся в качестве "неуправляемых" - для общения с теми, кто имеет альтернативную точку зрения, заявил политолог Андрей Золотарев.
    Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
    Сайт "Эхо Киева" не имеет отношения к "Эху Москвы" - главный редактор
    22:52 13.12.2015
    292
    О том, что сайт "Эхо Киева" не имеет никакого отношения ни к "Эху Москвы", ни к его редакции, сообщил главный редактор и совладелец радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
    Хакерская атака
    Хакеры взломали сайт Днепропетровского горсовета
    15:30 20.09.2015
    291Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации, на сайте Днепропетровского городского совета были размещены призывы к лидерам так называемых ДНР и ЛНР прекратить военный конфликт на Донбассе.
    еще 20 материалов
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    В Украине уточнили закон о запрете российских сайтов
    16:24 22.02.2018
    1403
    Доработанный документ регламентирует, каким образом будут блокироваться сайты. В нем указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов с доменными именами и соответствующими им IP-адресами.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
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