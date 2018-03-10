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    Арабо-израильский конфликт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Барак Обама. Архивное фото
    Статус-кво в арабо-израильском конфликте неприемлем - Обама
    00:32 22.03.2015
    110На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Полностью учитывая безопасность Израиля, США не могут просто навечно сохранить статус-кво, расширять поселения, это не рецепт для стабильности в регионе, президент США Барак Обама.
    Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров предлагает созвать форум для решения арабо-израильского и других конфликтов
    00:42 25.09.2014
    56На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Россия предлагает созвать форум с участием Африканского союза, Лиги арабских государств и постоянных членов Совбеза ООН по решению "застарелых конфликтов", в первую очередь - арабо-израильского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    Суд в Нью-Йорке признал Arab Bank причастным к финансированию ХАМАС
    03:25 23.09.2014
    56На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Суд присяжных в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке признал базирующийся в Иордании Arab Bank причастным к финансированию движения ХАМАС и обязал банк выплатить компенсации пострадавшим в результате атак территории Израиля и Палестины, передает агентство "Рейтер".
    Жители Газы среди разрушенных бомбардировками жилых домов. Архивное фото
    США выделили $71 млн на гуманитарную помощь сектору Газа
    01:33 23.09.2014
    59На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    США выделили 71 миллион долларов на помощь жителям сектора Газа, сообщил Госдепартамент.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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