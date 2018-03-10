Россия предлагает созвать форум с участием Африканского союза, Лиги арабских государств и постоянных членов Совбеза ООН по решению "застарелых конфликтов", в первую очередь - арабо-израильского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Суд присяжных в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке признал базирующийся в Иордании Arab Bank причастным к финансированию движения ХАМАС и обязал банк выплатить компенсации пострадавшим в результате атак территории Израиля и Палестины, передает агентство "Рейтер".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".