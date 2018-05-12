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    Экономика

    Волкер везет в Украину 125 млн долларов на развитие Донбасса

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    Во вторник, 15 мая в Донецкой области будет объявлено о выделении помощи от Американского агентства по международному развитию. Донбасс посетят спецпредставитель США Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович.
    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе
    Пресс-центр АТО, facebook

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса, говорится в сообщении агентства в Facebook.

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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    В сообщении говорится, что в ближайший вторник в Славянске по этому поводу состоится совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович. На ней "будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 миллионов долларов США для Донбасса".

    "Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития", — говорится в сообщении агентства.

    USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора в Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь.

    Ранее Волкер подтвердил, что на следующей неделе посетит Донбасс, чтобы на месте изучить ситуацию. По данным Киева, он приедет в Украину 14 мая.

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