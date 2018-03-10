наверх
10.03.201803:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Вооруженный конфликт на востоке Украины (2015)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4258
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Испанские журналисты депортированные из Украины
    Выяснились подробности депортации Украиной испанских журналистов
    21:43 28.08.2017
    583Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации журналиста Антонио Памплиегу, Служба безопасности Украины включила испанских журналистов в другой список, вместе с другими 40 именами, их рассматривали как угрозу национальной безопасности и запретили въезд в Украину до 2020 года.
    Позиции ВСУ в промзоне Авдеевки. Архивное фото
    Перемирие введено, но пока не работает
    08:52 27.08.2017
    225Донбасс: новое перемирие
    Несмотря на объявленный в Донбассе очередной режим прекращения огня перестрелки в зоне вооруженного конфликта по-прежнему продолжаются.
    В Донецкой области полиция задержала автомобиль с гранатами
    В Донецкой области полиция задержала автомобиль с гранатами
    04:35 06.08.2017
    115Донбасс: новое перемирие
    За рулем автомобиля был 29-летний местный житель. При осмотре авто правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5, гранату Ф-1 с запалами и два магазина к автомату Калашникова с патронами.
    Артем Скрипник
    Суд Риги оправдал гражданина Латвии, обвинявшегося в участии в боях в Донбассе
    17:38 04.08.2017
    690Донбасс: новое перемирие
    По сообщению общественного и политического деятеля Владимира Линдермана, Артема Скрипника, которого обвиняли в участии в боевых действиях на стороне республик Донбасса, оправдали.
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    Раненого нардепа Дейдея перевезли в Днепр
    05:48 15.07.2017
    749Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, военным вертолетом в Днепр эвакуированы "двое раненых защитников и раненый нардеп Евгений Дейдей". Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное.
    Суд в Манчестере
    В Британии впервые вынесли приговор по войне в Донбассе
    23:49 14.07.2017
    525Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации СМИ, суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР, к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    В Генпрокуратуре прокомментировали ранение нардепа Дейдея
    22:22 14.07.2017
    3131Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, после оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народный депутат направлен в военный госпиталь № 66 г. Покровска.
    Михаил Погребинский
    Погребинский о страхах власти и обновленной позиции Запада по Украине
    08:45 12.07.2017
    12753Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Украина с нынешней властью может продолжить двигаться в сторону НАТО, но встречного движения не будет - подобное продвижение неактуально для Запада, уверен политолог Михаил Погребинский.
    Депутаты Рады проводят встречу со спецпосланником США Волкером
    Переговорщик госдепа согласовал в АП шаги для нового импульса "Минска"
    02:36 12.07.2017
    391Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, в воскресенье состоялась встреча в Администрации президента, в ходе которой были определены общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу".
    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив
    Закон о реинтеграции Донбасса заработает до конца года - эксперт
    08:34 11.07.2017
    798Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил в эфире "ГС", что законопроект не сможет идти вразрез с минскими договоренностями, поскольку фактически это будет означать отказ украинской стороны.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ отчиталась об иностранцах, привлеченных к ответственности за службу в ЛДНР
    05:33 11.07.2017
    223Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По данным Генеральной прокуратуры Украины, с 2014 года в составе вооруженного формирования "Призрак" самопровозглашенной республики "ЛНР" под эгидой организации "United Continentale" воюют иностранцы. Основателем и координатором "Призрака" является гражданин России Марков.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко, 10 июля 2017
    Власти играют на публику, говоря о реинтеграции Донбасса - эксперт
    23:43 10.07.2017
    280Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что со стороны общества растет запрос на определенность по Донбассу.
    Россиянин Виктор Агеев
    Минобороны РФ: задержанный россиянин Агеев не мог стать контрактником за 4 дня
    23:17 10.07.2017
    582Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В пресс-службе Южного военного округа ВС РФ объяснили "забывчивость" Агеева тем, что более года назад он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и "больше не имел к военной службе никакого отношения".
    Зону АТО посетила делегация Европарламента
    Зону АТО посетила делегация Европарламента - спецкор
    08:08 10.07.2017
    334Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "ГС" Тимофей Львутин заявил, что члены делегации отметили правильное распределение средств Украиной, которые были выделены в рамках помощи переселенцам в Мариуполе.
    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Волкер?
    07:50 10.07.2017
    17046Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В Госдепартаменте США подтвердили назначение бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Это назначение придаст новый импульс к изменению ситуации на востоке страны и регионе.
    Андрей Видишенко
    Видишенко: после визита Тиллерсона давление на Украину возрастет
    07:15 10.07.2017
    2300Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко заявил в эфире "ГС", что переговоры в Украине после саммита в Гамбурге важны для дальнейшей политики Рекса Тиллерсона по украинскому вопросу.
    Заседание СНБО при участии президента Украины Петра Порошенко
    СНБО в понедельник намерен утвердить закон о реинтеграции Донбасса
    03:39 10.07.2017
    585Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    После того, как СНБО утвердит текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, он будет передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко и внесен в Верховную Раду.
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    Переговорщик Госдепа сообщил, чем намерен помочь Украине
    01:36 10.07.2017
    546Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    По словам специального представителя США по урегулированию в Украине Курта Уолкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину – усилить Украину, сделать ее "стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией".
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Минские соглашения во многом не выполняются Украиной - Песков
    23:57 09.07.2017
    281Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев и "никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает".
    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    Тиллерсон: посол Волкер изменит статус-кво на переговорах "нормандской четверки"
    23:36 09.07.2017
    793Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    По словам государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, необходимо "оживить" переговоры, чтобы сдвинуть их с места, и это цель участия США, и цель назначения посла Волкера.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны

    Организации