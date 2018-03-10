По информации журналиста Антонио Памплиегу, Служба безопасности Украины включила испанских журналистов в другой список, вместе с другими 40 именами, их рассматривали как угрозу национальной безопасности и запретили въезд в Украину до 2020 года.
По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, военным вертолетом в Днепр эвакуированы "двое раненых защитников и раненый нардеп Евгений Дейдей". Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное.
По словам заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, в воскресенье состоялась встреча в Администрации президента, в ходе которой были определены общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу".
Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил в эфире "ГС", что законопроект не сможет идти вразрез с минскими договоренностями, поскольку фактически это будет означать отказ украинской стороны.
По данным Генеральной прокуратуры Украины, с 2014 года в составе вооруженного формирования "Призрак" самопровозглашенной республики "ЛНР" под эгидой организации "United Continentale" воюют иностранцы. Основателем и координатором "Призрака" является гражданин России Марков.
В пресс-службе Южного военного округа ВС РФ объяснили "забывчивость" Агеева тем, что более года назад он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и "больше не имел к военной службе никакого отношения".
В Госдепартаменте США подтвердили назначение бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Это назначение придаст новый импульс к изменению ситуации на востоке страны и регионе.
Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко заявил в эфире "ГС", что переговоры в Украине после саммита в Гамбурге важны для дальнейшей политики Рекса Тиллерсона по украинскому вопросу.
По словам специального представителя США по урегулированию в Украине Курта Уолкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину – усилить Украину, сделать ее "стойкой, жизнеспособной, процветающей и с сильной демократией".
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев и "никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".