наверх
10.03.201812:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Bellingcat

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Bellingcat опубликует "недостающие звенья" в расследовании катастрофы MH17
    01:59 05.06.2017
    2101Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Доклады группы международных экспертов Bellingcat будут опубликованы на английском и русском языках в понедельник, 5 июня, в 7.30 утра по киевскому времени.
    Министерство обороны России
    МО РФ опровергло заявления Bellingcat о российских военных в Донбассе
    18:37 08.09.2016
    689Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Некоторые СМИ сообщили, что журналисты из Bellingcat опубликовали данные о тысячах боевых медалей, выданных российским военным в 2014–2015 годах. Исследователи связывают количество наград с участием российских войск в конфликте в Донбассе.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки
    Мышам на смех. Новое слово Bellingcat о "российской агрессии"
    18:01 17.06.2016
    3343
    Очередные "доказательства" Bellingcat были опровергнуты "Радио Свобода", Советом национальной безопасности и обороны Украины и СММ ОБСЕ задолго до их публикации.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Фальсификата прибыло. Bellingcat, MH17 и ЗРК "Бук"
    17:58 04.05.2016
    3085
    Группа Bellingcat снова распространила фальсифицированные данные расследования катастрофы малайзийского самолета, выдвигая в качестве основного виновника ЗРК "Бук", хотя это опровергается их собственными материалами.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Песков прокомментировал данные Bellingcat о "Буке", сбившем Boeing в Донбассе
    12:33 04.05.2016
    3426Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подавляющее большинство информации относительно крушения малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью летом 2014 года носит спекулятивный характер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги