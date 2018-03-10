Некоторые СМИ сообщили, что журналисты из Bellingcat опубликовали данные о тысячах боевых медалей, выданных российским военным в 2014–2015 годах. Исследователи связывают количество наград с участием российских войск в конфликте в Донбассе.
Группа Bellingcat снова распространила фальсифицированные данные расследования катастрофы малайзийского самолета, выдвигая в качестве основного виновника ЗРК "Бук", хотя это опровергается их собственными материалами.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подавляющее большинство информации относительно крушения малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью летом 2014 года носит спекулятивный характер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".