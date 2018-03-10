В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Как заявила представитель Национального совета безопасности на транспорте Белла Дин-Зарр, информация о скорости поезда получена по результатам изучения устройства записи данных, которое находилось в локомотиве в хвосте состава.
По информации СМИ, компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", при капремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали необходимые документы, какие именно работы они выполнили.
По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
По информации комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в 06.53 по Киеву во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем.
По информации пресс-центра штаба АТО, из-за затопления шахт "имени Артема" и "Южной" на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
На месте происшествия видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовятся с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.
Авария произошла в четверг утром в районе железнодорожной станции вблизи города Карачи на юге страны. Скорый поезд Zakaria Express (маршрут Карачи-Мултан) врезался в стоявший на станции скорый поезд Fareed Express (маршрут Карачи-Лахор).
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.
Авария произошла рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии, неподалеку от границы с Португалией. Три вагона сошли с рельсов, первый перевернулся. Большей части пассажиров удалось выбраться из вагонов.