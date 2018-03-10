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    катастрофы

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    В МЧС РФ сообщили подробности поисковой операции на месте катастрофы АН-148
    05:47 12.02.2018
    1074Авиакатастрофа Ан-148 в России
    По информации МЧС РФ, на месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486Авиакатастрофа Ан-148 в России
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    Спасатели сообщили первые подробности катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    22:53 25.01.2018
    1443
    По информации ГСЧс, в результате падения Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли 4 члена экипажа, вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".
    В Кременчуге разбился вертолет Ми-8. Видео
    Вертолет Ми-8 упал и загорелся в Кременчуге 
    20:45 25.01.2018
    1951
    В городе Кременчуг Полтавская область разбился вертолет Ми-8, передает облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи.
    В России разбился самолет, есть жертвы. Видео
    В России разбился самолет, есть жертвы 
    13:29 19.12.2017
    1394
    В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
    Сход скоростного поезда с рельсов в США, 18 декабря 2017
    СМИ сообщили причины крушения поезда в США
    10:49 19.12.2017
    224
    Как заявила представитель Национального совета безопасности на транспорте Белла Дин-Зарр, информация о скорости поезда получена по результатам изучения устройства записи данных, которое находилось в локомотиве в хвосте состава.
    В Германии рухнул частный самолет, трое погибших
    В Германии рухнул самолет, трое погибших
    09:52 15.12.2017
    171
    Легкомоторный самолет Cessna разбился в городе Равенсбург, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Он направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    СМИ сообщили о причастности к гибели аргентинской подлодки немецких компаний
    03:55 11.12.2017
    2684
    По информации СМИ, компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", при капремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали необходимые документы, какие именно работы они выполнили.
    Климатолог Штефан Рамсторф
    Климатолог: человечество на всех парах летит к катастрофе
    12:05 20.11.2017
    635
    15 000 ученых из 180 стран опубликовали послание об угрозах для существования человечества. Sputnik поговорил с профессором Штефаном Рамсторфом, одим из подписантов этого письма.
    Пятница 13-е
    Пятница, 13-е: суеверия и катастрофы
    10:19 13.10.2017
    1268
    Одной из самых больших трагедий в Европе, выпавших на пятницу, 13-е, стала серия терактов в Париже в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.
    Катастрофа Ан-12 в Конго
    Среди погибших летчиков Ан-12 в Конго есть украинцы - СМИ
    23:14 30.09.2017
    978
    По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    СМИ сообщили имена пилотов, которые погибли под Хмельницким
    22:57 29.09.2017
    722
    По информации СМИ, в результате катастрофы военного самолета Л-39 в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.
    Украинец разбился во время учебного полета около Алма-Аты
    Близ Алма-Аты разбился самолет: погиб украинец
    12:42 10.08.2017
    576
    По информации комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в 06.53 по Киеву во время выполнения учебно-тренировочного задания воздушное судно Tecnam 2002 упало на удалении два километра от аэродрома Азем.
    Спасая альпиниста в Альпах, разбился вертолет. Видео
    В Альпах разбился вертолет во время спасения скалолаза. Момент падения 
    00:33 06.08.2017
    265
    Вертолет спасателей потерпел крушение, пытаясь эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста с самого высокого пика Австрийских Альп - горы Гросглокнер.
    Поезд, перевозивший более 200 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон
    Поезд, перевозивший более 200 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон
    03:39 03.07.2017
    42
    По информации американского телеканала, в воскресенье по местному времени в штате Вашингтон сошли с рельсов четыре вагона состава, принадлежащего компании Amtrak.
    В Колумбии сообщили о кораблекрушении лодки со 150 туристами
    В Колумбии сообщили о кораблекрушении лодки со 150 туристами
    00:25 26.06.2017
    89
    Кораблекрушения лодки с туристами произошло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. В место происшествия направляется вертолет.
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Штаб АТО: Торецку грозит техногенная катастрофа из-за затопленных шахт
    00:59 25.06.2017
    705Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-центра штаба АТО, из-за затопления шахт "имени Артема" и "Южной" на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей.
    Самолет C130-J
    В Мьянме военный самолет упал в море, судьба 116 человек неизвестна
    16:11 07.06.2017
    339
    Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). Поисково-спасательная операция продолжается.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Bellingcat опубликует "недостающие звенья" в расследовании катастрофы MH17
    01:59 05.06.2017
    2101Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Доклады группы международных экспертов Bellingcat будут опубликованы на английском и русском языках в понедельник, 5 июня, в 7.30 утра по киевскому времени.
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    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    В МЧС РФ сообщили подробности поисковой операции на месте катастрофы АН-148
    05:47 12.02.2018
    1074
    По информации МЧС РФ, на месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
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