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    В России разбился самолет, есть жертвы

    (обновлено: )60603
    В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
    Канал ан на Youtube

    По предварительным данным, в ЧП погибли четыре человека, один из них ребенок. Еще 11 человек пострадали, они доставлены в окружную больницу. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются. Всего на борту самолета находились 13 пассажиров и двое летчиков.

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    Среди пассажиров были сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

    Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

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