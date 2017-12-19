В России разбился самолет, есть жертвы

По предварительным данным, в ЧП погибли четыре человека, один из них ребенок. Еще 11 человек пострадали, они доставлены в окружную больницу. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются. Всего на борту самолета находились 13 пассажиров и двое летчиков.

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Среди пассажиров были сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.

Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.