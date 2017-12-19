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    В мире

    СМИ сообщили причины крушения поезда в США

    (обновлено: )203
    Как заявила представитель Национального совета безопасности на транспорте Белла Дин-Зарр, информация о скорости поезда получена по результатам изучения устройства записи данных, которое находилось в локомотиве в хвосте состава.
    Сход скоростного поезда с рельсов в США, 18 декабря 2017
    twitter.com/RT_com

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Поезд компании Amtrak, сошедший с рельсов в штате Вашингтон, следовал со скоростью 80 миль в час (128 километров в час), в то время как на этом участке максимальная разрешенная скорость составляет 30 миль в час (48 километров в час), сообщает телеканал KIRO-TV со ссылкой на представителя Национального совета безопасности на транспорте (NTSB).

    Сход скоростного поезда с рельсов в США, 18 декабря 2017
    twitter.com/RT_com
    Вагоны поезда рухнули на шоссе в США: первые кадры с места ЧП

    Как заявила представитель NTSB Белла Дин-Зарр, информация о скорости поезда получена по результатам изучения устройства записи данных, которое находилось в локомотиве в хвосте состава.

    Авария произошла на железнодорожном путепроводе в 7.40 по местному времени в понедельник (17.40 по Киеву) близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла. Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе I-5. Компания-оператор Amtrak сообщила, что попавший в аварию скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.

    Ранее газета Seattle Times сообщила, что в результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, 77 госпитализированы. По данным телеканала, жертвами происшествия стали три человека.

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