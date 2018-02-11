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    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (15)

    (обновлено: )85501
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Канал 10klass на Youtube

    Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Поисковая операция на месте крушения Ан-148

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

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    Проверяется информация о иностранных гражданах, находившихся на борту российского самолета. По предварительной информации, в несчастливый рейс отправился гражданин Азербайджана — бизнесмен из Орска.

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    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
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