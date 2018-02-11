Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

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Проверяется информация о иностранных гражданах, находившихся на борту российского самолета. По предварительной информации, в несчастливый рейс отправился гражданин Азербайджана — бизнесмен из Орска.