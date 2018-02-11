Среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в России - трое детей

Фото ГКУ МО "Мособлпожспас"

УФА, 11 фев — РИА Новости. Среди погибших при крушении самолета с жителями Оренбуржья в Подмосковье были трое детей, сообщил представитель правительства области.

"Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13 лет и самому младшему — 5 лет",- сказал собеседник РИА Новости.

Кроме того, заместитель главы города Орск Оренбургской области Сергей Дунаев заявил, что большинство погибших в авиакатастрофе — жители региона.

"Сейчас мы имеем список погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Сверяем фамилии, ищем и звоним родственникам. В основном среди погибших жители Оренбургской области. По предварительным данным, двое мужчин из Санкт-Петербурга", — сказал он.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

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