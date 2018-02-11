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    Поисковая операция на месте крушения Ан-148

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (12)

    (обновлено: )70401
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудницы МСЧ России в аэропорту Домодедово. В Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии, вылетевший из Домодедово в Орск.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Фото ГКУ МО "Мособлпожспас"
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Сотрудницы МСЧ России в аэропорту Домодедово. В Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии, вылетевший из Домодедово в Орск.
    Сотрудницы МСЧ России в аэропорту "Домодедово". В Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", вылетевший из "Домодедово" в Орск.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Автомобиль МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета Ан-148 в Московской области будет вестись круглосуточно, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

    "Продолжается поисково-спасательные операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно", — сказал он в ходе совещания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС. "Группировка сил работает в сменном режиме", — добавил Пучков.

    Он сообщил, что в аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.

    Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

    Уже известно, что никто из пассажиров и членов экипажа упавшего самолет не выжил. На борту находились трое детей.

    Смотрите также: Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

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