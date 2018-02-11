Поисковая операция на месте крушения Ан-148

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.