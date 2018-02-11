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    На месте падения Ан-148 найден "черный ящик" - МЧС России

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (12)

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    Бортовой самописец Ан-148 найден на месте падения самолета в Московской области. Поиски второго "черного ящика" осложняются большим количеством снега в районе крушения.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин сообщил об обнаружении одного самописца с потерпевшего крушение самолета Ан-148.

    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк
    Поисковая операция на месте крушения Ан-148

    "Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено", — сказал он по видеосвязи в ходе селекторного совещания по руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

    Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

    Уже известно, что никто из пассажиров и членов экипажа упавшего самолет не выжил. На борту находились трое детей.

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