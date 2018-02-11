На месте падения Ан-148 найден "черный ящик" - МЧС России

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин сообщил об обнаружении одного самописца с потерпевшего крушение самолета Ан-148.

"Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено", — сказал он по видеосвязи в ходе селекторного совещания по руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Уже известно, что никто из пассажиров и членов экипажа упавшего самолет не выжил. На борту находились трое детей.

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