В России рассмотрят вопрос о приостановке эксплуатации Ан-148 после крушения

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Решение о возможной приостановке эксплуатации самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье может быть принято дополнительно, сообщил в воскресенье журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

"Это решение (о возможной приостановке полётов Ан-148 — ред.) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором",- сказал министр.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

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Ранее источники сообщали, что в 2018 году предлагается законсервировать производство Ан-148 на Воронежском авиазаводе.