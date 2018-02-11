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    В России рассмотрят вопрос о приостановке эксплуатации Ан-148 после крушения

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (15)

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    Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил, что дополнительно будет принято решение о возможном запрете на эксплуатацию Ан-148. Такие самолеты производятся в Украине и России.
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Решение о возможной приостановке эксплуатации самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье может быть принято дополнительно, сообщил в воскресенье журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

    Первые кадры с места катастрофы Ан-148
    Видео Телеканал 360
    Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

    Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

    "Это решение (о возможной приостановке полётов Ан-148 — ред.) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором",- сказал министр.

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

    Читайте также: Упавший в России Ан-148 был разработан в Украине. Справка

    Ранее источники сообщали, что в 2018 году предлагается законсервировать производство Ан-148 на Воронежском авиазаводе.

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