Пресс-служба "Саратовских авиалиний" сообщила, что самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
Пресс-служба "Саратовских авиалиний" сообщила, что самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич".