наверх
10.03.201816:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Саратовские авиалинии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение Ан-148. В последнем техосмотре принимали участие украинцы
    14:48 12.02.2018
    611Авиакатастрофа в Подмосковье
    Пресс-служба "Саратовских авиалиний" сообщила, что самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич".
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15786Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот, претензий к самолету не было
    16:42 11.02.2018
    957Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Представитель авиакомпании "Саратовские авиалинии" сообщила подробности об экипаже разбившегося в Подмосковье Ан-148 и о техническом состоянии самолета.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15786
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот, претензий к самолету не было
    16:42 11.02.2018
    957
    Представитель авиакомпании "Саратовские авиалинии" сообщила подробности об экипаже разбившегося в Подмосковье Ан-148 и о техническом состоянии самолета.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Крушение Ан-148. В последнем техосмотре принимали участие украинцы
    14:48 12.02.2018
    611
    Пресс-служба "Саратовских авиалиний" сообщила, что самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич".
    Все теги