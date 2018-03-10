Группа ученых из Китайской академии наук отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).
По информации СМИ, группировка "Хайат тахрир аш-Шам" взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25, при этом никаких доказательств достоверности этой информации не приводится.
По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера Malmberg Aviaton. Авиаборт номером D-AACM был выпущен в 2010 г. для группы компаний Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа.
У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Группа ученых из Китайской академии наук отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
Новый российский гражданский лайнер МС-21 в воскресенье совершил первый полет, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Летаем", - написал Рогозин на своей странице в Facebook, разместив также фотографию лайнера в воздухе.
В Германии представили прототип электрического самолета вертикального взлета и посадки. Воздушное судно Lilium Jet, в частности, продемонстрировало переход из режима вертикального взлета к режиму горизонтального полета.
Шторм "Дорис" стал причиной нарушения транспортного сообщения в нескольких районах Великобритании, больше всего от стихии пострадала Шотландия. Несколько десятков рейсов отменены из-за погоды в лондонском аэропорту Хитроу.
В аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.
Со ссылкой на утверждения очевидца, заснявшего инцидент на камеру мобильного телефона, издание сообщило, что драка между пассажирами возникла из-за "невероятно агрессивного поведения выходцев из Восточной Европы", национальность которых не приводится.
В США произошло сразу два авиационных происшествия за сутки. Грузовой самолет почтовой компании FedEx загорелся во время посадки. Инцидент произошел в аэропорту Голливуд города Форт-Лордейл штата Флорида.
Накануне старта саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Китае произошел дипломатический конфуз с участием американского президента Барака Обамы. К самолету Обамы не постелили красную дорожку и не подали большой трап к верхнему выходу.
Модернизированные самолеты радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) А-50У показали в Ивановском авиацентре во время празднования 50-летия со дня образования подразделений дальнего радиолокационного обнаружения.
Самолёт на солнечных батареях Solar Impulse 2 совершил перелёт через Тихий океан и успешно приземлился в американском штате Калифорния. Таким образом, завершён очередной этап кругосветного путешествия, начатого в Абу-Даби чуть более года назад.
В индийском городе Бегампет башенный кран сломался под весом транспортируемого им самолета. Авиалайнер рухнул на бетонную стену, кран же придавил аэробус сверху. Самолет компании Air India перевозили из аэропорта в школу подготовки пилотов, пострадавших нет.