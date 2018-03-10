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    самолеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 151
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    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В "Борисполе" люди отказались лететь из-за поломки самолета
    21:40 03.03.2018
    520Украина остановилась в снежных заносах
    По информации СМИ, сначала пассажирам объявили, что рейс откладывают. Впоследствии сообщили, что причина – техническая неисправность самолета, якобы во время его буксировки повредили переднее шасси.
    Китай создает гиперзвуковой самолет
    Китай строит самолет, который долетит из Пекина в Нью-Йорк за пару часов
    15:18 28.02.2018
    624
    Группа ученых из Китайской академии наук отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).
    Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета. Видео
    В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета 
    09:57 28.02.2018
    929
    В интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    Напарник погибшего в Сирии пилота РФ сообщил подробности последнего боя
    09:17 07.02.2018
    1087Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам ведомого командира звена российских штурмовиков СУ-25СМ Романа Филипова, когда ПЗРК сработал по машине командира, летчик до конца прикрывал командира в воздухе.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    Украинский журналист выложил в сеть фото погибшего в Сирии пилота РФ (18+)
    04:55 04.02.2018
    2537Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам журналиста Юрия Бутусова, майор ВС РФ Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".
    Сбитый российский Су-25 в Сирии
    СМИ назвали группировку, ответственную за сбитый российский Су-25 в Сирии
    02:59 04.02.2018
    1828Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, группировка "Хайат тахрир аш-Шам" взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25, при этом никаких доказательств достоверности этой информации не приводится.
    Самолет JetBlue Airways
    Самолет JetBlue Airways вернулся в США из-за постороннего запаха
    06:35 07.01.2018
    86
    По информации СМИ, авиалайнер Airbus A320 находился в воздухе около часа и 15 минут. После возвращения в аэропорт Бостона самолет встретили медики.
    Учебный самолёт T-2 ВВС Греции
    В Греции разбился военный самолет
    16:07 03.01.2018
    70
    По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
    В России разбился самолет, есть жертвы. Видео
    В России разбился самолет, есть жертвы 
    13:29 19.12.2017
    1394
    В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
    В Германии рухнул частный самолет, трое погибших
    В Германии рухнул самолет, трое погибших
    09:52 15.12.2017
    171
    Легкомоторный самолет Cessna разбился в городе Равенсбург, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Он направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.
    Авиакомпания своеобразно поздравила Европу с Новым годом
    Авиалайнер оставил Новогоднее поздравление над Европой
    12:24 14.12.2017
    195
    По информации СМИ, елку в небе на высоте 12 тыс. км нарисовал Airbus A380 - крупнейший пассажирский самолет. Пилот совершал испытательный полет для авиакомпании Emirates Air.
    Дмитрий Фирташ
    Фирташ продает свой бизнес-джет
    14:58 24.11.2017
    558Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера Malmberg Aviaton. Авиаборт номером D-AACM был выпущен в 2010 г. для группы компаний Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа.
    Самолет клуба НБА Оклахома-Сити во время полета в Чикаго получил большую вмятину. Видео
    В США самолет с баскетболистами получил вмятину от неизвестного объекта 
    03:36 29.10.2017
    513
    Представитель авиакомпании, чартерным рейсом которой летела команда, заявил, что повреждение, скорее всего, произошло из-за столкновения с птицей при снижении.
    В Китае на борту двух авиалайнеров нашли несколько сотен тараканов
    В Китае на борту двух авиалайнеров нашли несколько сотен тараканов
    17:18 17.10.2017
    259
    Как попали тараканы на борт самолетов остается загадкой. Авиакомпания пока не прокомментировала данный инцидент. Фото проверки самолетов на предмет насекомых появились только в китайских СМИ.
    Видео из кабины Боинга отбило у пользователей соцсетей желание летать
    Туман и скалы. Кадры из кабины авиалайнера вызвали панику в соцсетях 
    11:50 12.10.2017
    1758
    Пилот авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей интернета кадрами из кабины авиалайнера, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в новозеландском Квинстауне.
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана. Видео
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана 
    19:12 06.10.2017
    992
    Пилот пассажирского самолета Airbus А380 авиакомпании Emirates Airline сумел посадить авиалайнер в аэропорту Дюссельдорфа прямо во время урагана "Ксавьер".
    Пассажир летевшего в Иркутск Ан-148 снял пламя, вырывающееся из двигателя. Видео
    Кадры пламени, вырывавшегося из двигателя Ан-148, летевшего в Иркутск 
    04:32 02.10.2017
    716
    Пассажир самолета Ан-148, выполнявшего рейс из Талакана в Иркутск, снял на видео пламя, вырывающееся из правого двигателя. В описании видео говорится о том, что в двигателе произошел пожар.
    У пассажирского A380 в полете разрушилась обшивка двигателя. Видео
    У крупнейшего авиалайнера A380 в полете разрушилась обшивка двигателя 
    23:33 01.10.2017
    741
    У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    СМИ сообщили имена пилотов, которые погибли под Хмельницким
    22:57 29.09.2017
    722
    По информации СМИ, в результате катастрофы военного самолета Л-39 в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета. Видео
    В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета 
    09:57 28.02.2018
    929
    В интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.
    Китай создает гиперзвуковой самолет
    Китай строит самолет, который долетит из Пекина в Нью-Йорк за пару часов
    15:18 28.02.2018
    624
    Группа ученых из Китайской академии наук отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    В "Борисполе" люди отказались лететь из-за поломки самолета
    21:40 03.03.2018
    520
    По информации СМИ, сначала пассажирам объявили, что рейс откладывают. Впоследствии сообщили, что причина – техническая неисправность самолета, якобы во время его буксировки повредили переднее шасси.
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