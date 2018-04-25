Чешский депутат: НАТО сам себя наказал, потому и лишился "Русланов"

РИА Новости Украина

Российская компания "Волга-Днепр" подтвердила, что не собирается в дальнейшем сотрудничать с НАТО (через свое дочернее предприятие Rusland-SALIS) по перевозке военных грузов и не станет участвовать в тендере на новый контракт с Североатлантическим альянсом. Данные услуги в течение 10 лет оказывались, в том числе, и Чешской Республике.

Не создало ли НАТО себе проблему, лишившись из-за санкций против РФ возможности перевозки негабаритных военных грузов самолетами-гигантами АН-124 "Руслан"?

Комментарий для Sputnik заместителя председателя Комитета по обороне палаты депутатов парламента ЧР Александра Черны (Alexandr Černý).

— Очевидно, что именно таких мощностей не хватает в НАТО и в Центральной Европе. Если сотрудничество прекратится, это станет действительно проблемой. Заменить такие самолеты будет непросто, так как в Альянсе подобных машин очень мало. Повторюсь, конечно же, это будет проблема. И очень жаль, поскольку в прошлом чешская армия много раз использовала самолеты Ан-124, например, для перевозки бронетранспортеров. Компания "Волга-Днепр" за более чем 60 лет перевезла для чешских военных более 4200 тонн материалов. В 2016 г., например, она перевозили оборудование для миссии чешских летчиков с "Гриппенами" в Исландии.

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Такая ситуация – это результат западных санкций, НАТО как бы выстрелил себе в ногу, как говорят в России. Вы согласны?

— К сожалению, мы являемся свидетелями того, что подобные недоразумения происходят уже в течение достаточно долгого времени, наше правительство иногда делает такие шаги, которые не всегда выгодны ему самому и чешскому народу. Такая абсурдная ситуация наблюдается уже довольно долго, и она касается не только армии.

Но вы занимаетесь как раз вопросами обороны…

— Да, это так, поэтому я знаю, что мощности для перевозки больших грузов для нас и для Альянса не являются достаточными. Это будет проблема — и большая. Любые санкции против России осложняют всем жизнь. Тем, кто их придумывает, но и другой стороне, конечно же. Поэтому нужно научиться с ними жить и ждать, что скоро придет новая политическая элита в западных странах, которая будет более благоразумной и отойдет от политики санкций.