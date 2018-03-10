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    Boeing 787

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Видео из кабины Боинга отбило у пользователей соцсетей желание летать
    Туман и скалы. Кадры из кабины авиалайнера вызвали панику в соцсетях 
    11:50 12.10.2017
    1758
    Пилот авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей интернета кадрами из кабины авиалайнера, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в новозеландском Квинстауне.
    Над США Вoeing Dreamliner нарисовал очертания самолета
    Над США Вoeing Dreamliner нарисовал очертания самолета
    20:09 03.08.2017
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    Из Сиэтла вылетел пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, маршрут которого повторяет очертания самого Dreamliner. Следить за его перемещением можно было на специализированном сайте.
    Работа авиадиспетчеров. Архивное фото
    Boeing 787 Москва-Токио совершил вынужденную посадку в "Домодедово"
    18:17 06.04.2015
    256
    Сообщается, что "самолет вылетел из "Домодедово" в 17.16, в 17.24 экипаж сообщил о том, что стойка шасси не убралась, в 17.49 была произведена успешная посадка в аэропорту взлета, никто не пострадал".
    Boeing 787 Dreamliner
    Авиалайнер Boeing 787 совершил экстренную посадку в аэропорту Японии
    15:09 28.10.2013
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    Авиалайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Нарита недалеко от Токио, сообщило агентство Киодо в понедельник.
    Boeing 787 Dreamliner
    Пожар в Хитроу усилил беспокойство за судьбу проекта Dreamliner
    10:34 13.07.2013
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    Пожар на борту Boeing-787 Dreamliner "Эфиопских авиалиний" парализовал лондонский аэропорт. Возгорание возникло в аккумуляторном отсеке после восьми часов стоянки самолета и было вызвано, по предварительным данным, перегревом батарей.
    Boeing 787 Dreamliner
    Boeing хочет провести испытательные полеты Dreamliner
    08:01 05.02.2013
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    Руководство компании Boeing обратилось в Федеральное управление гражданской авиации США за разрешением провести испытательные полеты самолетов Boeing 787 Dreamliner, эксплуатация которых была приостановлена в ряде стран из-за обнаруженных технических проблем.
    Boeing 787 Dreamliner
    Boeing приостанавливает поставки самолетов Dreamliner
    10:35 19.01.2013
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    Американский авиационный концерн Boeing объявил о приостановке поставок заказчикам новых лайнеров Boeing 787 Dreamliner до установления причин неполадок в работе аккумуляторов самолетов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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