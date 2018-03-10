Пожар на борту Boeing-787 Dreamliner "Эфиопских авиалиний" парализовал лондонский аэропорт. Возгорание возникло в аккумуляторном отсеке после восьми часов стоянки самолета и было вызвано, по предварительным данным, перегревом батарей.
Руководство компании Boeing обратилось в Федеральное управление гражданской авиации США за разрешением провести испытательные полеты самолетов Boeing 787 Dreamliner, эксплуатация которых была приостановлена в ряде стран из-за обнаруженных технических проблем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".