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В первой части интервью на телевидении ведущий вызвал удивление политика своими комплиментами. Далее журналист перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.