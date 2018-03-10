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    Новая Зеландия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
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    Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
    В Новой Зеландии интервью с премьером на ТВ назвали "самым ужасным в истории"
    15:42 26.02.2018
    179
    В первой части интервью на телевидении ведущий вызвал удивление политика своими комплиментами. Далее журналист перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.
    Самая одинокая птица в мире с бетонными друзьями
    В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире
    12:15 02.02.2018
    1213
    Сообщается, что олуша Найджел, который поселился на необитаемом острое Мана в 2013 году, умер как и жил - в одиночестве.
    Кот - любитель нижнего белья
    В Новой Зеландии кот приносит в постель хозяев чужие трусы
    13:29 01.02.2018
    942
    Сообщается, что черно-белый кот-клептоман приносит в постель к своим хозяевам не только чужое белье, но и футболки.
    Нова Зеландия. Архивное фото
    Вблизи Новой Зеландии пропал паром, на котором находились 50 человек
    04:58 27.01.2018
    150
    Gаром вышел из порта острова Ноноути в четверг, 18 декабря, и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома/
    Мощный ураган в Новой Зеландии
    Мощный ураган обрушился на Новую Зеландию, тысячи домов обесточены
    00:42 05.01.2018
    202
    Ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове, 9 тысяч из них расположены на полуострове Коромандел, 12 тысяч - в Окленде. Из-за стихии частично приостановлено движение на севере Окленда.
    В Новой Зеландии любители выпить соорудили свой остров
    В Новой Зеландии любители выпить соорудили свой остров
    15:15 02.01.2018
    215
    Участок суши не подпадает под запрет распития спиртного на пляже, заявили энтузиасты, так как они "находятся в международных водах". На острове установили столик и мобильный холодильник.
    Вулкан Таранаки в Новой Зеландии
    Вулкан в Новой Зеландии получил права человека
    10:40 22.12.2017
    79
    Министр по ведению переговоров страны Эндрю Литтл заявил, что договор послужит наилучшей охраной для природной достопримечательности, которая в последнее время стала популярна среди туристов.
    Джамика Маккарти на свадьбе
    В Новой Зеландии невеста умерла через несколько часов после свадьбы - СМИ
    14:43 12.12.2017
    542
    Причиной смерти девушки стала менингококковая инфекция. Невесте стало плохо еще во время свадебной церемонии, которая проходила на полуострове Уангапапараоа в Окленде в Новой Зеландии.
    По улице новозеландского Окленда проехался гроб на колесиках. Видео
    "Гроб на колесиках" ездил по автостраде в Новой Зеландии 
    13:09 07.12.2017
    204
    В интернете появилось видео катафалка, из которого выпали и укатились носилки, предположительно, с мертвым телом. Инцидент произошел в новозеландском Окленде.
    Креатив властей Новой Зеландии, или Как "смерть" ведет Instagram 
    13:54 01.11.2017
    239
    Правительство Новой Зеландии по-своему решило предупредить туристов о том, что ежегодно в стране тонут более сотни туристов и местных жителей. И главная причина - чрезмерное употребление алкоголя на пляжах.
    Эминем
    Партия Новой Зеландии заплатит $415 тыс за "кражу" песни Eminem
    07:30 25.10.2017
    145
    Рэпер Eminem подал в суд на Национальную партию Новой Зеландии, обвинив ее в незаконном использовании его песни и теперь получит 600 тысяч новозеландских долларов (415 тысяч долларов США).
    Государственный флаг Чешской республики
    О чем пишут в мире: популисты у власти в Чехии, кризис в Каталонии
    12:19 22.10.2017
    260
    Западная пресса обсуждает, к чему может привести публикация засекреченного архива по убийству Кеннеди, пристально следит за кризисом в Каталонии, а также анализирует результаты выборов в Чехии.
    Видео из кабины Боинга отбило у пользователей соцсетей желание летать
    Туман и скалы. Кадры из кабины авиалайнера вызвали панику в соцсетях 
    11:50 12.10.2017
    1758
    Пилот авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей интернета кадрами из кабины авиалайнера, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в новозеландском Квинстауне.
    Полиция в Новой Зеландии
    В Новой Зеландии застряли на подъемнике около 100 человек
    13:45 01.09.2017
    101
    Полиция получила сообщение о неисправности горнолыжного подъемника в 14.40 по местному времени (5.40 по Киеву). Спасательная операция продолжается уже несколько часов.
    Дикие кролики в Новой Зеландии спасаются от наводнения на спинах местных овец
    Дикие новозеландские кролики спаслись от наводнения на спинах овец
    17:29 26.07.2017
    289
    По информации СМИ, в Новой Зеландии три диких кролика забрались на спины овец и таким образом спаслись от наводнения.
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Скандальный матч Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией 
    06:56 22.06.2017
    1820
    Встреча второго тура группы A, прошедшая накануне на стадионе "Фишт" в Сочи, была остановлена в компенсированное время второго тайма, так как между футболистами произошла потасовка.
    Тимофей Цзю
    Сын боксера Константина Цзю одержал четвертую победу на ринге
    02:35 07.05.2017
    498
    Цзю-младший техническим нокаутом победил новозеландца Ивану Сиау в рейтинговым бою, который прошел в андеркарте поединка за звание чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между еще одним новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Разваном Кожану.
    Модель на вершине вулкана Таранаки
    Фото голой модели на священной горе в Новой Зеландии вызвало скандал
    17:24 05.05.2017
    1454
    Модель опубликовала снимок в сервисе Instagram, отметив в подписи к нему, что восхождение на гору было самым сложным испытанием в ее жизни. Фотография, как пишут СМИ, "вызвала настоящий фурор" среди новозеландцев.
    Новая Зеландия готовится к сильнейшему шторму за последние 50 лет
    Новая Зеландия готовится к сильнейшему шторму за последние 50 лет 
    15:04 13.04.2017
    259Суперштормы накрыли Европу
    Метеослужба Новой Зеландии прогнозирует, что из-за приближения циклона "Кук" в некоторых регионах ожидаются сильные ливни, волны высотой до пяти метров, штормовые приливы и скорость ветра до 41 м/с.
    200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
    Еще 200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии - СМИ
    04:07 11.02.2017
    289
    По данным новозеландской радиостанции, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
    В Новой Зеландии интервью с премьером на ТВ назвали "самым ужасным в истории"
    15:42 26.02.2018
    179
    В первой части интервью на телевидении ведущий вызвал удивление политика своими комплиментами. Далее журналист перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.
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