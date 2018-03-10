В первой части интервью на телевидении ведущий вызвал удивление политика своими комплиментами. Далее журналист перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.
Gаром вышел из порта острова Ноноути в четверг, 18 декабря, и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома/
Ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове, 9 тысяч из них расположены на полуострове Коромандел, 12 тысяч - в Окленде. Из-за стихии частично приостановлено движение на севере Окленда.
Правительство Новой Зеландии по-своему решило предупредить туристов о том, что ежегодно в стране тонут более сотни туристов и местных жителей. И главная причина - чрезмерное употребление алкоголя на пляжах.
Цзю-младший техническим нокаутом победил новозеландца Ивану Сиау в рейтинговым бою, который прошел в андеркарте поединка за звание чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе между еще одним новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Разваном Кожану.
Модель опубликовала снимок в сервисе Instagram, отметив в подписи к нему, что восхождение на гору было самым сложным испытанием в ее жизни. Фотография, как пишут СМИ, "вызвала настоящий фурор" среди новозеландцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В первой части интервью на телевидении ведущий вызвал удивление политика своими комплиментами. Далее журналист перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.