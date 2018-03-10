Как отмечается, Украина, как никто, заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании данного преступления. Киев сделал все возможное, чтобы все доказательства можно было бы использовать в расследовании, а дальнейшем - и в суде.
В то же время, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в районе Донецка в 2014 году сопровождается спекуляциями, укрытием и непредоставлением рядом стран данных радаров.
Представитель компании Airbus Джастин Дюбон сообщил о получении первого разрешения на поставки своей продукции Ирану от министерства финансов США. По его словам, сейчас речь идет о поставке самолетов A320 и А330.
Тема трагедии, унесшей жизни почти 300 людей, оказалась заложником большой политики и пропагандистких игр, считает политический эксперт Андрей Золотарев. Правду же, добавляет он, мы если и узнаем, то очень нескоро, возможно – никогда.
На основе анализа данных моделирования суперкомпьютером было проведено более 14 миллионов комбинаций, при котором проводился подбор баллистических поправок, чтобы совместить разлет осколков в статическом положении и наложить на картинку динамического положения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".