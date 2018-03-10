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    The Boeing Company

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 85
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    Над США Вoeing Dreamliner нарисовал очертания самолета
    Над США Вoeing Dreamliner нарисовал очертания самолета
    20:09 03.08.2017
    322
    Из Сиэтла вылетел пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, маршрут которого повторяет очертания самого Dreamliner. Следить за его перемещением можно было на специализированном сайте.
    Самолет Boeing 747
    Boeing создает вертикально взлетающий пассажирский самолет - СМИ
    23:14 27.10.2016
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    Новый самолет Boeing, согласно патенту, будет обладать вместимостью как минимум на 100 пассажиров в случае, если будет использоваться для региональных коммерческих перевозок.
    Крушение малайзийского Boeing на Украине
    Украина сделает все, чтобы виновные в гибели MH17 были наказаны - ГПУ
    15:26 28.09.2016
    256Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как отмечается, Украина, как никто, заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании данного преступления. Киев сделал все возможное, чтобы все доказательства можно было бы использовать в расследовании, а дальнейшем - и в суде.
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    Выводы по расследованию крушения MH17 не верны - ДНР
    14:39 28.09.2016
    1177Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Комиссия уже второй раз делает выводы и выводы неправильные, убежден заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Выводы по расследованию крушения MH17 заслуживают доверия - Германия
    14:30 28.09.2016
    787Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как отмечается, правительство считает представленные сейчас результаты расследования тревожными, проведенными серьезным образом и поэтому заслуживающими доверия.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Голландский прокурор: MH17 был сбит "Буком", привезенным из России
    13:52 28.09.2016
    835Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В то же время, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в районе Донецка в 2014 году сопровождается спекуляциями, укрытием и непредоставлением рядом стран данных радаров.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Власти США разрешили Boeing продавать самолеты в Иран
    23:58 21.09.2016
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    Представитель компании Airbus Джастин Дюбон сообщил о получении первого разрешения на поставки своей продукции Ирану от министерства финансов США. По его словам, сейчас речь идет о поставке самолетов A320 и А330.
    Самолет Boeing 747
    В США умер главный конструктор самолета Boeing-747
    07:55 31.08.2016
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    Сатер и его команда получили прозвище "невероятные" за то, что смогли изготовить самый большой в мире самолет всего за 29 месяцев после начала работы над проектом.
    КБ Южное
    Boeing получил решение суда по иску к КБ "Южное"
    10:41 01.08.2016
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    Как сообщается, через суд Boeing пытается возместить затраты, понесенные при выплате дебиторской задолженности Sea Launch в ходе процедуры банкротства компании в 2009 году.
    Вертикальный взлет пассажирского Boeing’s 787-9 Dreamliner. Видео
    Вертикальный взлет пассажирского Boeing 
    12:35 11.07.2016
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    Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники американский концерн Boeing Co обнародовала видео вертикального взлета пассажирского самолета.
    Обломки самолета MH17
    Первый отчет об оружии, из которого сбили MH17, опубликуют осенью
    18:50 03.06.2016
    780Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как отмечается в сообщении, расследование заметно продвинулось, однако части данных для окончательных выводов не хватает. Ожидается информация от Российской Федерации.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Названа официальная причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону
    10:43 08.04.2016
    3724Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Самолет заходил на посадку в режиме ручного пилотирования при тяжелых погодных условиях. Столкновение произошло на скорости более 600 км/ч с углом тангажа на пикирование более 50 градусов
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Boeing создает комиссию для консультаций по крушению самолета в Ростове
    17:53 19.03.2016
    1079Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации, Boeing создает команду по оказанию технических консультаций для уполномоченного в ведении расследования Межгосударственного авиационного комитета.
    Пентагон
    Boeing заключила контракт на вертолеты для Пентагона почти на $900 млн
    08:32 16.03.2016
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    Как отмечается, компания получила около 900 миллионов долларов на ремонт 27 военных вертолетов CH-147 Chinook, стоящих на вооружении у ВВС США, а также на покупку 12 новых вертолетов.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: правду по катастрофе Boeing мы не узнаем никогда
    15:23 16.10.2015
    505Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Тема трагедии, унесшей жизни почти 300 людей, оказалась заложником большой политики и пропагандистких игр, считает политический эксперт Андрей Золотарев. Правду же, добавляет он, мы если и узнаем, то очень нескоро, возможно – никогда.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Расследование крушения Boeing должно продолжиться - экс-глава NTSB
    19:59 14.10.2015
    270Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Ранее в среду заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой сообщил, что Россия обратилась в ИКАО с просьбой вмешаться в ход расследования катастрофы рейса MH17.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Сбившая MH17 ракета приблизилась к лайнеру почти встречным курсом - доклад
    15:18 13.10.2015
    445Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Расследование показало, что ракета приблизилась к воздушному судну почти встречным курсом, в направлении верхней левой стороны самолета. Боевая часть взорвалась слева от кабины пилота.
    Оглашение результатов эксперимента по моделированию катастрофы Boeing 777
    СБ Нидерландов принял во внимание комментарии РФ по крушению Boeing
    15:03 13.10.2015
    494Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Совет безопасности Нидерландов принял во внимание комментарии Российской Федерации, как и комментарии других сторон, говорится в сообщении.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк: отчет Нидерландов по Boeing укажет, откуда была пущена ракета
    14:47 13.10.2015
    336Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Совет безопасности Нидерландов, под руководством которого на протяжении 15 месяцев велось расследование причин крушения лайнера, во вторник опубликует окончательный доклад.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Суперкомпьютер "Алмаз-Антея" перебрал 14 млн вариантов крушения MH17
    11:19 13.10.2015
    472Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    На основе анализа данных моделирования суперкомпьютером было проведено более 14 миллионов комбинаций, при котором проводился подбор баллистических поправок, чтобы совместить разлет осколков в статическом положении и наложить на картинку динамического положения.
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