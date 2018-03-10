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    Lockheed Martin

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ракета-носитель Antares с космическим грузовиком Cygnus
    Доставка грузов НАСА на МКС отложена из-за плесени
    05:19 11.02.2016
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    В данный момент НАСА и авиастроительная компания Lockheed Martin, которая занималась подготовкой грузов для запуска на двух грузовых суднах Orbital ATK и SpaceX, ведут расследование причин появления плесени.
    Orion приводнился в Тихом океане
    Американские компании будут осваивать дальний космос вместе с Россией
    04:51 16.12.2014
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    Orion должен иметь возможность состыковаться с другими кораблями, выполняя полеты в дальний космос, сообщил президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
    Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш. Архивное фото
    Политика повлияла на отказ США от ракетных двигателей РД-180 - эксперт
    05:03 06.12.2014
    185Новые санкции в отношении России.
    Существует разрабатываемый двигатель компании Blue Origin и другие идеи, 5 лет не является нереальным сроком для разработки нового двигателя, считает заслуженный профессор Университета имени Джорджа Вашингтона Джон Логсдон.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Палата представителей США одобрила $584 млрд на военные расходы в 2015 г
    00:44 05.12.2014
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    Прежде чем оборонный бюджет станет законом, его должен одобрить сенат США, голосование ожидается на следующей неделе.
    Ракета
    Польша закупит в США первые 40 крылатых ракет JASSM в декабре
    23:59 20.11.2014
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    Ракеты JASSM компании Lockheed Martin могут поражать наземные цели на расстоянии от 370 километров и более.
    Флаг Чехии
    Минобороны Чехии: из-за кризиса в Украине распался проект 3D-авиарадара
    04:50 07.10.2014
    145Украина. Политический кризис
    Проект совместного производства странами Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия- V4) авиарадаров на основе 3D-технологий распался из-за кризиса в Украине.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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