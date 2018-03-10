В данный момент НАСА и авиастроительная компания Lockheed Martin, которая занималась подготовкой грузов для запуска на двух грузовых суднах Orbital ATK и SpaceX, ведут расследование причин появления плесени.
Существует разрабатываемый двигатель компании Blue Origin и другие идеи, 5 лет не является нереальным сроком для разработки нового двигателя, считает заслуженный профессор Университета имени Джорджа Вашингтона Джон Логсдон.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.