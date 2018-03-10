1487

Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур ещё в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш".