К МКС со станции "Байконур" стартовала ракета-носитель с первым сокращенным до двух человек экипажем на корабле "Союз МС-04". Позднее "Союз МС-04" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Утром состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-03" под головным обтекателем.
Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур ещё в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш".
Вместо аналоговой телевизионной системы "Клёст" на кораблях будет использоваться цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.
Во вторник с Байконура был запущен пилотируемый корабль "Союз-ТМА19М" с новой экспедицией на МКС в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (НАСА), а также Тимоти Пика (Европейское космическое агентство).
На видео был запечатлен запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", предназначенной для выведения на орбиту космического телекоммуникационного аппарата Turksat-4B ("ТуркСат-4Б"), с космодрома "Байконур".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".