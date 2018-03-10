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    Байконур (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
    Ракета "Союз-2" не стартовала с Байконура
    12:33 11.02.2018
    669
    Согласно данным, пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату - 13 февраля.
    Запуск ракеты с пилотируемым кораблем Союз МС-06. Видео
    Запуск корабля "Союз МС-06" с новым экипажем для работы на МКС 
    04:17 13.09.2017
    192
    На Международной космической станции участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
    Пусковая кампания Союз-2.1а/Фрегат/Канопус-В-ИК
    Ракета с рекордным числом спутников стартовала с Байконура
    09:42 14.07.2017
    636
    По данным "Роскосмоса", спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ.
    На Байконуре запустили ракету Протон-М
    На Байконуре запустили ракету Протон-М 
    13:10 08.06.2017
    206
    В четверг, 8 июня, спустя год после приостановки запусков, ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур с американским спутником Echostar-21.
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
    Запуск корабля с новым экипажем МКС 
    12:15 20.04.2017
    292
    К МКС со станции "Байконур" стартовала ракета-носитель с первым сокращенным до двух человек экипажем на корабле "Союз МС-04". Позднее "Союз МС-04" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".
    Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем Союз МС-02 на космодроме Байконур
    Ракету с кораблем "Союз МС-03" установили на Байконуре
    06:31 14.11.2016
    381
    Утром состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-03" под головным обтекателем.
    Старт ракеты-носителя с космодрома. Архивное фото
    "Роскосмос": идут переговоры о пуске с Байконура украинского спутника "Лыбидь"
    08:23 01.11.2016
    1487
    Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур ещё в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш".
    Вид с борта МКС. Архивное фото
    Космический грузовик "Прогресс МС-03" пристыковался к МКС
    05:46 19.07.2016
    81
    Грузовик доставил на Международную космическую станцию более 2,4 тонны различных грузов, в том числе топливо, воздух, кислород, продукты питания, оборудование для поддержания функционирования станции.
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС с космодрома Байконур
    Экипаж МКС впервые отправился на орбиту на корабле новой серии 
    08:54 07.07.2016
    218
    Вместо аналоговой телевизионной системы "Клёст" на кораблях будет использоваться цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М с космодрома Байконур
    "Союз ТМА-20М" с новым экипажем МКС запущен с Байконура
    23:54 18.03.2016
    344
    Корабль уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ". Стыковка "Союза" с МКС намечена через шесть часов после старта в 05.12 по Киеву в автоматическом режиме.
    Запуск миссии РФ и ЕС для поиска жизни на Марсе
    Запуск миссии РФ и ЕС для поиска жизни на Марсе 
    19:41 14.03.2016
    253
    Ракета-носитель "Протон-М" с первой в истории сотрудничества Евросоюза и России станцией для поиска жизни на Марсе ЕxoМars-2016 ("ЭкзоМарс-2016") стартовал с Байконура.
    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Видео
    Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 
    07:58 14.03.2016
    294
    Информация, получаемая с космических аппаратов "Ресурс-П", используется для обеспечения деятельности в сельском, лесном и водном хозяйстве, а также для мониторинга районов чрезвычайных ситуаций.
    Запуск первого корабля новой серии Прогресс МС. Видео
    Старт первого космического грузовика "Прогресс МС" с Байконура 
    11:20 21.12.2015
    149
    Транспортный корабль новой модификации "Прогресс МС" создан РКК "Энергия" в результате глубокой модернизации серии "Прогресс М".
    Старт космического корабля Союз ТМА-19М с космодрома Байконур
    Старт корабля "Союз ТМА-19М" с космодрома Байконур 
    09:44 16.12.2015
    169
    Во вторник с Байконура был запущен пилотируемый корабль "Союз-ТМА19М" с новой экспедицией на МКС в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (НАСА), а также Тимоти Пика (Европейское космическое агентство).
    Запуск корабля Союз с новым экипажем МКС
    Старт ракеты "Союз" с новым экипажем МКС 
    13:52 15.12.2015
    334
    На борту космического корабля находятся три космонавта - Юрий Маленченко (Россия), Тимоти Копр (США) и Тимоти Пик (Великобритания). Вечером во вторник "Союз" должен состыковаться с МКС.
    Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-19М установлена на первой Гагаринской стартовой площадке
    Ракета "Союз ТМА-19М" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
    13:10 15.12.2015
    287
    Корабль доставит на МКС новый экипаж в составе россиянина Юрия Маленченк, американца Тимоти Копра и британца Тимоти Пика. Пик стал вторым астронавтом в истории Великобритании.
    Запуск ракеты-носителя ЗЕНИТ-2 с космическим аппаратом серии КОСМОС
    Российско-украинская ракета, сделанная на "Южмаше", стартовала с Байконура
    15:56 11.12.2015
    4577
    "Зенит-2SБ" - российско-украинская ракета-носитель среднего класса, которая изготавливалась на заводе "Южмаш" в Днепропетровске.
    Старт ракеты-носителя Протон-М на земную орбиту
    Старт ракеты-носителя "Протон-М" на земную орбиту 
    08:59 17.10.2015
    256
    На видео был запечатлен запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", предназначенной для выведения на орбиту космического телекоммуникационного аппарата Turksat-4B ("ТуркСат-4Б"), с космодрома "Байконур".
    Старт космического корабля Союз ТМА-18М с экипажем 45/46-й длительной экспедиции на МКС
    "Союз ТМА-18М" пристыковался к МКС в автоматическом режиме
    11:30 04.09.2015
    119
    Согласно информации, вмешательства экипажа в работу системы автоматического сближения и стыковки "Курс", а также перехода в телеоператорный режим не потребовалось.
    Старт космического корабля Союз ТМА-18М с экипажем 45/46-й длительной экспедиции на МКС
    Старт космического корабля "Союз ТМА-18М" с Байконура 
    09:31 02.09.2015
    229
    На МКС летит новый экипаж в составе космонавта Сергея Волкова (Роскосмос), космонавта Казахстана Айдына Аимбетова и астронавта Европейского космического агентства Андреаса Могенсена.
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    Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
    Ракета "Союз-2" не стартовала с Байконура
    12:33 11.02.2018
    669
    Согласно данным, пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату - 13 февраля.
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