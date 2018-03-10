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    Атомэнергомаш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Шасси самолета. Архивное фото
    Украинский завод Росатома произведет заготовки деталей для Airbus и Boeing
    14:17 17.12.2014
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    По условиям сделки поставка изделий заказчику запланирована на первый квартал 2015 года.
    Работа ТЭЦ
    "Энергоатом" обвиняет в коррупции свое подразделение "Атомэнергомаш"
    12:29 10.11.2014
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    В "Энергоатом" заявляют, что соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы.
    Ровненская АЭС
    "Энергомашспецсталь" будет сотрудничать с корейскими машиностроителями
    14:19 18.08.2014
    142Отношения Украины и России
    Украинское машиностроительное предприятие "Энергомашспецсталь" (Краматорск, входит в "Атомэнергомаш") заключило контракт с корейской машиностроительной компанией Seohan ENP на производство заготовок, сообщает "Атомэнергомаш".
    Генеральный директор ЗАО АЭМ-Технологии Евгений Пакерманов
    Украина в полном объеме поставляет продукцию атомщикам РФ - Пакерманов
    14:21 10.06.2014
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    Украинские машиностроительные предприятия, несмотря на сложную политическую обстановку в стране, продолжают в полном объеме поставлять продукцию заказчикам из числа российских компаний в области атомного машиностроения.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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