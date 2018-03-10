Украинское машиностроительное предприятие "Энергомашспецсталь" (Краматорск, входит в "Атомэнергомаш") заключило контракт с корейской машиностроительной компанией Seohan ENP на производство заготовок, сообщает "Атомэнергомаш".
Украинские машиностроительные предприятия, несмотря на сложную политическую обстановку в стране, продолжают в полном объеме поставлять продукцию заказчикам из числа российских компаний в области атомного машиностроения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".