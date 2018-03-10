По данным ГПУ, мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
Во время представления генпрокурор ЮрийЛуценко охарактеризовал новоназначенного прокурора сил АТО как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.
Экологически чистый и вместительный общественный электротранспорт чиновники предложили постепенно заменять коммунальными автобусами малой вместимости, которые приобретут за счет демонтажа и продажи трамвайного хозяйства.
По данным полиции, двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону почтового автомобиля "УАЗ". Злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet серого цвета.
По данным Службы безопасности Украины, тайник с оружием был обустроен в остатках бетонных плит в балке Кутовой возле автодороги, где запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу.
В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Погибшим оказался гражданин США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".