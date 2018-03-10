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    Краматорск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 270
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    В жилом доме в Краматорске во время пожара погибли два человека
    В Краматорске во время пожара погибли два человека
    11:42 26.02.2018
    143
    На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходит внутри жилого дома и на кровле. Во время разведки пожара спасатели обнаружили на полу тела двух погибших.
    Наручники. Архивное фото
    Ранее судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Краматорске
    01:55 07.02.2018
    401
    По данным ГПУ, мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Машина полицейских. Архивное фото
    На территории дома депутата от БПП прогремел взрыв
    16:21 15.01.2018
    196
    Как рассказал депутат на своей странице в соцсети, один из работников поставил свой автомобиль в гараж и включил двигатель. Предварительно, взорвались баллоны с пропаном.
    Салат Оливье
    Донбасс, Крым. Журналисты узнали, где был дешевле новогодний стол
    09:16 08.01.2018
    1014
    Самым дорогим новогодним столом оказался стол в Симферополе. Там на оливье, шампанское и оливье пришлось потратить более 500 гривен.
    Полиция задержала 18-летнего парня, который совершил 27 поджогов в Краматорске
    В Краматорске полиция поймала пиромана, совершившего десятки поджогов
    00:32 07.01.2018
    72Криминальные войны в Украине
    Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В школе Краматорска массово отравились дети
    20:30 19.10.2017
    142
    Госпитализированы дети возрастом с шести до 15 лет, их жизни ничего не угрожает. Все они - ученики общеобразовательной школы №12 Краматорска. Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления.
    Школьник с букварем у доски
    В Краматорске школьники остались без украинских учебников
    09:57 03.10.2017
    527Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации нардепа Дмитрия Тымчука, дети в Краматорске вынуждены обходиться распечатками вместо того, чтобы заниматься по украинским учебникам.
    Олег Цицак
    Назначен новый военный прокурор сил АТО
    17:13 21.09.2017
    207
    Во время представления генпрокурор ЮрийЛуценко охарактеризовал новоназначенного прокурора сил АТО как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.
    Трамвайная конечная в Краматорске
    Краматорск: есть ли жизнь без трамваев
    18:18 18.08.2017
    1467
    Экологически чистый и вместительный общественный электротранспорт чиновники предложили постепенно заменять коммунальными автобусами малой вместимости, которые приобретут за счет демонтажа и продажи трамвайного хозяйства.
    Нападение на машину почтовой службы
    В Краматорске со стрельбой напали на почтовый автомобиль
    12:42 16.08.2017
    579Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным полиции, двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону почтового автомобиля "УАЗ". Злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet серого цвета.
    На машиностроительном предприятии Энергомашспецсталь. Архивное фото
    Завод "Росатома" счел иск "дочки" "Нафтогаза" о банкротстве необоснованным
    21:19 08.08.2017
    519
    Спор между ПАО "Энергомашспецсталь" и ДК "Газ Украины" начался еще в 2014 году. В настоящее время задолженность завода "Росатома" оплачена частично в размере 1,45 миллиона гривен.
    В Краматорске неизвестные разгромили вход в офис телеканала
    В Донецкой области напали на офис телеканала
    22:55 27.05.2017
    468Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, на камеры видеонаблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.
    СБУ обнаружила тайник с гранатометами на пути участников Кубка Украины по мотокроссу
    В Краматорске нашли гранатометы на пути участников Кубка по мотокроссу
    15:45 28.04.2017
    108
    По данным Службы безопасности Украины, тайник с оружием был обустроен в остатках бетонных плит в балке Кутовой возле автодороги, где запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу.
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    Авто СММ ОБСЕ, пострадавшие при подрыве в Донбассе, перевезут в Краматорск
    23:52 24.04.2017
    52Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Погибшим оказался гражданин США.
    В Краматорске маленькие дети нашли во дворе школы 14 боевых гранат
    В Краматорске дети нашли во дворе школы 14 гранат
    22:22 22.04.2017
    168
    Согласно предварительной информации пресс-службы полиции Краматорска, в коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. На месте работают взрывотехники.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Крушение военного вертолета Ми-2 в Донбассе: подробности трагедии
    17:15 27.03.2017
    1720Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском
    В воскресенье Украину потрясла трагическая новость - под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2. По последним данным, жертвами трагедии стали пять офицеров ВСУ.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Падение Ми-2 под Краматорском: появились первые фото 
    21:33 26.03.2017
    662Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском
    Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. В результате крушения вертолета Ми-2, предварительно, погибли пять человек: трое членов экипажа и два пассажира.
    Крушение Ми-2 под Краматорском
    Крушение Ми-2 под Краматорском: кадры с места аварии 
    19:59 26.03.2017
    1256Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском
    Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    При крушении Ми-2 под Краматорском погибли пять человек - МО
    18:49 26.03.2017
    927Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском
    Согласно предварительной информации, погибли трое членов экипажа и два пассажира. По словам спикера МОУ по вопросам АТО Александра Мотузяника, на месте работают спасатели и офицеры штаба АТО.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2
    18:01 26.03.2017
    2862Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском
    По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач. На месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    В жилом доме в Краматорске во время пожара погибли два человека
    В Краматорске во время пожара погибли два человека
    11:42 26.02.2018
    143
    На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходит внутри жилого дома и на кровле. Во время разведки пожара спасатели обнаружили на полу тела двух погибших.
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