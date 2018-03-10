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    Энергомашспецсталь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    На машиностроительном предприятии Энергомашспецсталь. Архивное фото
    Завод "Росатома" счел иск "дочки" "Нафтогаза" о банкротстве необоснованным
    21:19 08.08.2017
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    Спор между ПАО "Энергомашспецсталь" и ДК "Газ Украины" начался еще в 2014 году. В настоящее время задолженность завода "Росатома" оплачена частично в размере 1,45 миллиона гривен.
    На машиностроительном предприятии Энергомашспецсталь
    Краматорский "Энергомашспецсталь" изготовит слитки для европейских компаний
    11:54 27.02.2015
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    "Энергомашспецсталь" изготовит партию слитков для трех предприятий Европы: для компании Euskal Forging, для ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH и для SSK von Schaewen Wetter GmbH.
    Промплощадка предприятия Энергомашспецсталь
    Из Краматорска в Россию поставят заготовки для реакторов ледоколов
    17:49 29.12.2014
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    Завод "Энергомашспецсталь" , который находится в Краматорске, получил заказ на изготовление комплектующих для атомных ледоколов России.
    Шасси самолета. Архивное фото
    Украинский завод Росатома произведет заготовки деталей для Airbus и Boeing
    14:17 17.12.2014
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    По условиям сделки поставка изделий заказчику запланирована на первый квартал 2015 года.
    На машиностроительном предприятии Энергомашспецсталь
    Завод "Росатома" в Украине сменил гендиректора
    17:39 26.11.2014
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    Максим Ефимов сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом Верховной Рады. Новым директором стал Виталий Гнездицкий.
    Ситуация в Краматорске
    "Энергомашспецсталь" опровергло повреждении своих цехов в Краматорске
    16:24 11.06.2014
    175Спецоперация на востоке Украины
    "Не соответствует действительности информация о повреждении цехов завода в результате артобстрела в ночь с 9 на 10 июня",- говорится в заявлении ЭМСС.
    "Энергомашспецсталь" завершила программу модернизации
    12:30 15.11.2012
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    Реализованная при поддержке Росатома программа модернизации позволила украинскому предприятию за несколько лет переориентировать свое производство на выпуск высокотехнологичной продукции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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