Министр энергетики Игорь Насалик заявил, что американский Westinghouse готов рассмотреть возможность строительства завода ядерного топлива в Украине, однако менеджеры компании неоднократно говорили, что это невыгодно, напомнил эксперт Дмитрий Марунич.
По словам Трампа, Тони Подеста (брат руководителя предвыборного штаба Клинтон), возглавляющий компанию Podesta Group, получил 180 тысяч долларов от Uranium One, урановой компании российского правительства.
Вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев заявил, что по контракту у Украины была возможность использовать у себя ограниченную часть американского топлива, однако она готовится применять его в больших объемах.
Захватив украинский рынок ядерного топлива, Westinghouse не только получил дополнительные доходы, но и экспериментальную площадку для совершенствования собственной продукции, что позволит ей впоследствии выйти на другие европейские рынки.
Для создания полного ядерного цикла в Украине нет необходимых технологий по обогащению урана, производственных мощностей по производству топлива и также мощностей по переработке отработанного ядерного топлива.
"Росатом" предлагает дополнить перечень товаров, происходящих с территории Украины и ввозимых в РФ, в отношении которых следует сохранить действие Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
Украина громко хлопнула дверью, прекратив сотрудничество с Россией по достройке блоков ХАЭС. В угоду сиюминутным политическим веяниям, власть не только пренебрегает экономической выгодой, но и ставит под угрозу безопасность собственного населения.
Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией, если грубо не вмешается политика, то поставки топлива будут продолжаться, и снижаться они не будут, заявил старший вице-президент по стратегии компании ТВЭЛ Алексей Григорьев.
В "Росатоме" надеются, что политическая конъюнктура не будет иметь влияния на развитие отношений Украины и России в атомной отрасли, а также на то, что намеченные ранее совместные проекты скоро будут реализованы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".