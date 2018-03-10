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    Росатом

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Молоточек судьи
    Суд отказался открыть дело по иску "Нафтогаза" о банкротстве "Росатома"
    19:30 21.09.2017
    236
    Суд счел, что основания для возбуждения дела о банкротстве завода "Энергомашспецсталь", который входит в машиностроительный холдинг российского госконцерна "Росатом" - "Атомэнергомаш" отсутствуют.
    Владимир Путин и Барак Обама
    Ушло доверие. РФ приостановила соглашение с США в ядерной сфере
    20:11 06.10.2016
    988РФ и США: железный занавес
    РФ не намерена оставлять без внимания тот факт, что Вашингтон не выполняет взятые на себя в рамках двухсторонних договоренностей обязательства - в частности, в ядерной и энергетической сферах.
    Контейнеры для перевозки ОЯТ на заводе
    РФ выполнила обязательства по переводу реакторов на низкообогащенный уран
    19:48 05.10.2016
    249
    Представитель Росатома сообщил, что по соглашению об исследовании возможности конверсии исследовательских реакторов выполнены все обязательства по заключенным контрактам.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Эксперт о заводе Westinghouse в Украине: давно известно, что это невыгодно
    19:30 04.08.2016
    6170
    Министр энергетики Игорь Насалик заявил, что американский Westinghouse готов рассмотреть возможность строительства завода ядерного топлива в Украине, однако менеджеры компании неоднократно говорили, что это невыгодно, напомнил эксперт Дмитрий Марунич.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп обвинил окружение Клинтон в лоббистских сделках с Росатомом
    22:41 02.08.2016
    177Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам Трампа, Тони Подеста (брат руководителя предвыборного штаба Клинтон), возглавляющий компанию Podesta Group, получил 180 тысяч долларов от Uranium One, урановой компании российского правительства.
    Хранилище облученного ядерного топлива. Архивное фото
    Россия сообщила, когда возобновит вывоз ОЯТ из Украины
    18:39 31.05.2016
    4538
    Заместитель главы "Росатома" Кирилл Комаров заявил, что "как только будет возобновлена оплата, возобновим вывоз" отработавшего топлива из Украины в РФ.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях. Архивное фото
    РФ обвинила Украину в нарушении контракта по ядерному топливу
    16:51 30.05.2016
    1018
    Вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев заявил, что по контракту у Украины была возможность использовать у себя ограниченную часть американского топлива, однако она готовится применять его в больших объемах.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях
    Приостановки производства топлива для украинских АЭС не будет - ТВЭЛ
    16:17 30.05.2016
    2582
    Соответствующее заявление сделал вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев. По его словам, о приостановке речь пока не идет. Ранее "Энергоатом" сообщил об аресте своих счетов.
    Стенд Росатома. Архивное фото
    Westinghouse и "Росатом". Как украинский атом стал жертвой конкурентных войн
    18:58 29.05.2016
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    Захватив украинский рынок ядерного топлива, Westinghouse не только получил дополнительные доходы, но и экспериментальную площадку для совершенствования собственной продукции, что позволит ей впоследствии выйти на другие европейские рынки.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    Нереальные планы. Сможет ли Украина создать полный ядерный цикл
    16:05 13.05.2016
    1970Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Для создания полного ядерного цикла в Украине нет необходимых технологий по обогащению урана, производственных мощностей по производству топлива и также мощностей по переработке отработанного ядерного топлива.
    Стенд Росатома. Архивное фото
    Эксперты об инициативе "Росатома" отменить пошлины для украинских предприятий
    13:50 10.05.2016
    869
    "Росатом" предложил возобновить действие режима свободной торговли с Украиной в части продукции для АЭС, и это может стать положительным сигналом для рынка, считают украинские эксперты.
    Флаги Украины и России
    "Росатом" предложил возобновить ЗСТ с Украиной по продукции для АЭС
    13:32 04.05.2016
    1693
    "Росатом" предлагает дополнить перечень товаров, происходящих с территории Украины и ввозимых в РФ, в отношении которых следует сохранить действие Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
    Контейнеры для перевозки ОЯТ на заводе
    Украина оплатила поставки ядерного топлива на свои АЭС – "Росатом"
    22:29 25.04.2016
    1727Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Как сообщили в "Росатоме", в настоящее время АЭС Украины имеют достаточное количество свежего ядерного топлива российского производства для устойчивой работы.
    Контейнер с низкообогащенным ураном. Архивное фото
    Места хранения иранского урана в РФ сообщать не будут - СМИ
    00:02 30.12.2015
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    Во вторник МИД России сообщил, что завершен вывоз в Россию обогащенного урана из Ирана, предусмотренный соглашением по урегулированию иранской ядерной проблемы.
    Хмельницкая АЭС
    Назло России, в ущерб себе. Прощай, Хмельницкая АЭС
    12:54 18.09.2015
    20565Экономический кризис
    Украина громко хлопнула дверью, прекратив сотрудничество с Россией по достройке блоков ХАЭС. В угоду сиюминутным политическим веяниям, власть не только пренебрегает экономической выгодой, но и ставит под угрозу безопасность собственного населения.
    Контейнеры для перевозки ОЯТ на заводе
    "Росатом" не получал отказ Украины по достройке Хмельницкой АЭС
    10:35 09.07.2015
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    Пресс-служба российской корпорации распространила заявление, в котором говорится, что Украине не направляла официальный отказ от реализации проекта по достройке двух реакторов Хмельницкой АЭС.
    Хмельницкая АЭС
    Росатом готов достраивать Хмельницкую АЭС
    19:58 01.06.2015
    627Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Росатом по-прежнему готов строить завод по производству ядерного топлива в Украине, заявил в понедельник замглавы корпорации Кирилл Комаров.
    Контейнеры для перевозки ОЯТ на заводе
    Киев полностью оплатил РФ поставки топлива для АЭС за 2014 год - Росатом
    19:31 01.06.2015
    288Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Украина полностью оплатила поставки ядерного топлива на аэтомные электростанции в 2014 году, заявил заместитель главы Росатома Кирилл Комаров.
    Участок снаряжения тепловыделяющих элементов для атомных электростанций. Архивное фото
    ТВЭЛ не ожидает сокращения поставок топлива из РФ на АЭС Украины
    16:56 01.06.2015
    1218Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией, если грубо не вмешается политика, то поставки топлива будут продолжаться, и снижаться они не будут, заявил старший вице-президент по стратегии компании ТВЭЛ Алексей Григорьев.
    Генеральный представитель Росатома в Украине Александр Мертен
    "Росатом" в Украине: мы не занимаемся политикой
    13:55 24.04.2015
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    В "Росатоме" надеются, что политическая конъюнктура не будет иметь влияния на развитие отношений Украины и России в атомной отрасли, а также на то, что намеченные ранее совместные проекты скоро будут реализованы.
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