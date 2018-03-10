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    Кирилл Комаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Росатом готов достраивать Хмельницкую АЭС
    19:58 01.06.2015
    627Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Росатом по-прежнему готов строить завод по производству ядерного топлива в Украине, заявил в понедельник замглавы корпорации Кирилл Комаров.
    Контейнеры для перевозки ОЯТ на заводе
    Киев полностью оплатил РФ поставки топлива для АЭС за 2014 год - Росатом
    19:31 01.06.2015
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    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Киев исправно платит за поставки ядерного топлива для АЭС - Росатом
    05:30 13.04.2015
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    Как заявил замглавы Росатома Кирилл Комаров, Россия выполнила "всю программу 2014 года, и сейчас так же чётко и в соответствии с графиком мы выполняем программу отгрузок 2015 года".
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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