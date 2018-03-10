наверх
10.03.201810:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Хмельницкая АЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Отопление
    В Хмельницкой области ограничено теплоснабжение из-за аварии на АЭС
    17:45 03.01.2018
    426
    По информации Хмельницкой АЭС, подогрев сетевой воды системы теплоснабжения будет осуществляться паровыми котлами. Также станция просит потребителей экономно использовать тепловую энергию системы отопления и горячую воду.
    Хмельницкая АЭС
    Стали известны подробности сбоя на Хмельницкой АЭС
    13:34 03.01.2018
    1552
    Накануне на верхнем блоке реактора второго энергоблока АЭС была обнаружена "течь теплоносителя по узлу уплотнения органа регулирования системы управления и защиты". Радиационное состояние без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
    Хмельницкая АЭС
    Первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети
    09:38 07.11.2017
    689
    Сообщается, что энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта.
    Хмельницкая АЭС
    Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети
    15:08 27.08.2017
    514
    Сообщается, что энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта на 63 суток.
    Хмельницкая АЭС
    На Хмельницкой АЭС отключен энергоблок для проведения планового ремонта
    00:43 10.10.2016
    190Украина в тисках энергозависимости
    Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
    Хмельницкая АЭС
    В Украине запустили ЛЭП "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС"
    16:10 19.09.2016
    363Украина в тисках энергозависимости
    По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, запуск новой линии электропередачи позволит увеличить использование доли атомной энергетики, что может поспособствовать снижению стоимости киловатт-часа электроэнергии как для промышленности, так и для населения.
    Хмельницкая АЭС
    Первый энергоблок Хмельницкой АЭС запущен в строй после ремонта
    04:18 06.09.2016
    265Украина в тисках энергозависимости
    По информации пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, пятого сентября 2016 года в 4.18 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.
    Хмельницкая АЭС
    На Хмельницкой АЭС отключили энергоблок
    15:34 17.07.2016
    524
    Согласно сообщению, радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.
    Ровенская атомная электростанция
    Атомная энергетика Украины: скажи станциям "Прощай"
    17:43 19.06.2016
    51702
    На днях Институт мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета опубликовал ежегодный Global Рeace Index, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах планеты.
    Хмельницкая АЭС
    Насалик предложил достроить два энергоблока ХАЭС
    11:58 26.05.2016
    533
    Минэнерго также выступает за наращивание экспорта электроэнергии из Украины. Об этом министр Игорь Насалик заявил сегодня в ходе конгресса "Энерго Весна - 2016".
    Хмельницкая АЭС
    Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после ремонта
    18:52 28.11.2015
    1166
    Сообщается, что "двадцать восьмого ноября 2015 года в 12.15 после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети".
    Хмельницкая АЭС
    Skoda готова достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"
    13:04 13.11.2015
    214
    Как отметил глава "Энергоатома" Юрий Недашковский, оператор всех атомных электростанций в Украине получил подтверждение от Skoda о готовности подтвердить любыми своими уставными решениями участие в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Марунич об идее Минэнерго сотрудничать с Китаем: это декларация о намерениях
    23:35 10.11.2015
    138Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Сотрудничество с Китаем по строительству третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС - это не более чем декларация о намерениях. У китайцев - своя технология, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
    Хмельницкая АЭС. Архивное фото
    Энергошок Украины: конец импорта электроэнергии из РФ и достройка Хмельницкой АЭС
    18:51 10.11.2015
    3713Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Украина ищет новых партнеров по достройке блоков Хмельницкой АЭС и одновременно собирается прекратить импорт электроэнергии из России. Прошлогодней зимой импорт российской энергии спас Украину от буквального погружения во мрак.
    Хмельницкая АЭС
    Демчишин: Украина ищет партнеров по достройке Хмельницкой АЭС в Китае и Европе
    15:08 09.11.2015
    747
    По словам главы Минэнерго, ведомство ведет подготовительную работу по поиску партнеров для достройки третьего и четвертого энергоблоков атомной станции.
    Хмельницкая АЭС
    Barclays прокредитует достройку двух блоков на Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"
    19:17 03.11.2015
    517
    Как сообщил глава компании "Энергоатом", оператора всех АЭС в Украине, Юрий Недашковский, в связи с конфликтом в Донбассе и разрушением энергетической инфраструктуры Киев сокращает экспорт электроэнергии.
    Хмельницкая АЭС
    Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети на ремонт
    10:09 08.10.2015
    101
    Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", в четверг в 00.09 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
    Хмельницкая АЭС
    Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети - Минэнерго
    15:36 07.10.2015
    153
    Энергоблок, который отработал уже почти 18 лет, был выведен в плановый ремонт два месяца назад. Радиационное состояние на промышленной площадке находится на уровне нормы.
    Хмельницкая АЭС
    Хроника 2 октября: разрыв соглашения о достройке Хмельницкой АЭС, ЛНР отводит вооружение
    11:56 03.10.2015
    689Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Порошенко подписал закон о разрыве соглашения с РФ о достройке блоков Хмельницкой АЭС. ЛНР заявила о начале отвода тяжелого вооружения в рамках решения по результатам очередной встречи "нормандской четверки"
    Хмельницкая АЭС
    Украина прекращает сотрудничество с РФ по достройке Хмельницкой АЭС
    10:53 03.10.2015
    347
    Сообщается, что "президент Украины подписал закон "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны