По информации Хмельницкой АЭС, подогрев сетевой воды системы теплоснабжения будет осуществляться паровыми котлами. Также станция просит потребителей экономно использовать тепловую энергию системы отопления и горячую воду.
Накануне на верхнем блоке реактора второго энергоблока АЭС была обнаружена "течь теплоносителя по узлу уплотнения органа регулирования системы управления и защиты". Радиационное состояние без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, запуск новой линии электропередачи позволит увеличить использование доли атомной энергетики, что может поспособствовать снижению стоимости киловатт-часа электроэнергии как для промышленности, так и для населения.
По информации пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, пятого сентября 2016 года в 4.18 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.
На днях Институт мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета опубликовал ежегодный Global Рeace Index, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах планеты.
Как отметил глава "Энергоатома" Юрий Недашковский, оператор всех атомных электростанций в Украине получил подтверждение от Skoda о готовности подтвердить любыми своими уставными решениями участие в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Сотрудничество с Китаем по строительству третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС - это не более чем декларация о намерениях. У китайцев - своя технология, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Украина ищет новых партнеров по достройке блоков Хмельницкой АЭС и одновременно собирается прекратить импорт электроэнергии из России. Прошлогодней зимой импорт российской энергии спас Украину от буквального погружения во мрак.
Как сообщил глава компании "Энергоатом", оператора всех АЭС в Украине, Юрий Недашковский, в связи с конфликтом в Донбассе и разрушением энергетической инфраструктуры Киев сокращает экспорт электроэнергии.
Порошенко подписал закон о разрыве соглашения с РФ о достройке блоков Хмельницкой АЭС. ЛНР заявила о начале отвода тяжелого вооружения в рамках решения по результатам очередной встречи "нормандской четверки"
Сообщается, что "президент Украины подписал закон "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".