Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией, если грубо не вмешается политика, то поставки топлива будут продолжаться, и снижаться они не будут, заявил старший вице-президент по стратегии компании ТВЭЛ Алексей Григорьев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.