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    Росгидромет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Курильские острова. Вулкан Тятя
    Ученые Росатома изучат распространение радиации с "Фукусимы" возле Курил
    05:51 24.09.2014
    141Авария на японской АЭС "Фукусима-1"
    Группа ученых Росатома в ходе экспедиции на судне "Профессор Хлюстин" изучат радиационную обстановку в районе Курильских островов, сообщил РИА Новости начальник Лаборатории радиоэкологических основ безопасности ОИАЭ Станислав Шабалев.
    Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
    Росгидромет ведет интеграцию метеослужб Крыма в российскую систему
    11:11 28.03.2014
    51Присоединение Крыма к РФ
    Российские метеорологи занимаются интеграцией крымских систем метеонаблюдения в российскую систему.
    Александр Фролов
    Росгидромет решает вопрос о взаимодействии с метеослужбами Крыма
    12:32 21.03.2014
    29Присоединение Крыма к РФ
    Представители Росгидромета сейчас работают над вопросом объединения усилий с метеорологическими службами в Крыму, сообщил журналистам глава метеослужбы Александр Фролов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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