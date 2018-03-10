В заявлении МИД говорится, что Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным уточнил, что переговорщики договорились о том, чтобы бывшие жители могли свободно посещать те места, где они раньше проживали и захоронили своих предков.
По словам президента России Владимира Путина, о территориальном споре в отношении Курильских островов стороны договорились активизировать работу, но нельзя сказать, что подошли к сделке ближе, чем в 1956 году.
Группа ученых Росатома в ходе экспедиции на судне "Профессор Хлюстин" изучат радиационную обстановку в районе Курильских островов, сообщил РИА Новости начальник Лаборатории радиоэкологических основ безопасности ОИАЭ Станислав Шабалев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".