232

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным уточнил, что переговорщики договорились о том, чтобы бывшие жители могли свободно посещать те места, где они раньше проживали и захоронили своих предков.