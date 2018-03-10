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    Курильские острова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Флаг Японии
    Япония подготовила РФ предложения по деятельности на южных Курилах
    03:59 18.03.2017
    182
    В заявлении МИД говорится, что Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.
    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Москва и Токио обсудят свободное посещение Курил жителями Японии
    09:32 16.12.2016
    232
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным уточнил, что переговорщики договорились о том, чтобы бывшие жители могли свободно посещать те места, где они раньше проживали и захоронили своих предков.
    Флаг Японии в деловом квартале Токио
    Токио намерен предложить РФ совместное управление южными Курилами
    00:59 17.10.2016
    186
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы поднять соответствующий вопрос на ожидаемой декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным в префектуре Ямагути.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин о Курилах: РФ не торгует территориями
    07:41 02.09.2016
    1957
    По словам президента России Владимира Путина, о территориальном споре в отношении Курильских островов стороны договорились активизировать работу, но нельзя сказать, что подошли к сделке ближе, чем в 1956 году.
    Курильские острова. Вулкан Тятя
    Два землетрясения произошли в Тихом океане возле Курил
    04:45 25.07.2016
    133
    По данным МЧС, оба землетрясение на территории Сахалинской области не ощущались. Угроза возникновения цунами отсутствует. Звонков на телефон доверия и в дежурную смену не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Курильских островах
    05:29 13.06.2016
    123Природные катаклизмы по всему миру.
    По данным спасателей, землетрясение на территории населенных пунктов области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет.
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Путин: компромисс в споре с Японией по Курилам будет найден
    19:41 14.04.2016
    910
    Президент РФ Владимир Путин отметил, что прекращение российско-японского диалога "не отвечает интересам японского государства, японского народа".
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Курил
    23:18 07.01.2016
    113Природные катаклизмы по всему миру.
    По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине 74,5 километра.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе южных Курил
    06:49 28.11.2015
    40Природные катаклизмы по всему миру.
    Землетрясение могли ощутить жители Южно-Курильска и Малокурильского до 3-4 баллов. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет, сообщает региональное МЧС РФ.
    Дмитрий Медведев
    Медведев посетит в субботу Курилы
    16:04 21.08.2015
    88
    Планируется, что российский премьер посмотрит рыбоперерабатывающий завод, портовый пункт, а также ряд социальных объектов на Итурупе, а также посетит молодежно-образовательный форум.
    Дмитрий Медведев
    Медведев планирует посетить Курилы
    13:13 23.07.2015
    194
    Медведев впервые побывал на Курилах в 2010 году в должности президента. Это стало первым посещением главой российского государства островов Курильской гряды.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Япония будет добиваться скорейшего решения территориального спора с РФ
    06:09 07.02.2015
    5291
    Согласно информации премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он приложит все усилия для продвижения переговоров с российским президентом и решения территориальной проблемы.
    На Дальний Восток обрушился мощный циклон
    На Дальний Восток обрушился мощный циклон 
    13:40 19.12.2014
    93
    На Сахалине из-за метели закрыты дороги, отменены занятия в школах, не работает аэропорт.
    Курильские острова. Вулкан Тятя
    Ученые Росатома изучат распространение радиации с "Фукусимы" возле Курил
    05:51 24.09.2014
    141Авария на японской АЭС "Фукусима-1"
    Группа ученых Росатома в ходе экспедиции на судне "Профессор Хлюстин" изучат радиационную обстановку в районе Курильских островов, сообщил РИА Новости начальник Лаборатории радиоэкологических основ безопасности ОИАЭ Станислав Шабалев.
    Курильские острова. Вулкан Тятя
    Два землетрясения произошли в районе Курильских островов
    08:37 10.02.2014
    10
    Сейсмологи в понедельник зарегистрировали два землетрясения в районе Курильских островов, магнитуда самого сильного составила 5,1.
    Землетрясение
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Южных Курил
    09:03 27.12.2013
    10
    Сейсмологи зарегистрировали в пятницу землетрясение магнитудой 5,2 в Тихом океане у берегов Южных Курил, угроза цунами не объявлялась, сообщает главк МЧС России Сахалинской области.
    Курильские острова. Вулкан Тятя
    Три землетрясения зарегистрированы в районе Курильской гряды
    08:51 19.12.2013
    8
    Сейсмологи за минувшие сутки зарегистрировали три подземных толчка в районе Курильских остров, магнитуда самого сильного составила 5,4, сообщает пресс-служба регионального центра МЧС.
    Землетрясение
    Эксперты ожидают землетрясений на Курилах и Качатке
    15:17 27.05.2013
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    Глубокое землетрясение в Охотском море, произошедшее в пятницу, возможно, является предвестником более "мелких" и значительно более разрушительных землетрясений на российском Дальнем Востоке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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