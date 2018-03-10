Сенатор Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн сегодня в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко, поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.
Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией.
По словам президента Украины Петра Порошенко, слова Трампа о Крыме - часть предвыборной риторики. Он отметил, что будущий президент независимо от того, кто им будет, будет очень ответственным человеком.
По словам президента России Владимира Путина, о территориальном споре в отношении Курильских островов стороны договорились активизировать работу, но нельзя сказать, что подошли к сделке ближе, чем в 1956 году.
Расходы на осуществление данного проекта будут заложены в бюджет на 2017 финансовый год (начинается с 1 апреля 2017 года), а развертывание мобильных ракетных установок полностью завершится к 2023 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".