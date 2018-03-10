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    территории

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Президент РФ В. Путин
    Путин одобрил включение территориального моря вокруг Крыма в СЭЗ
    20:30 01.07.2017
    1859Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно информации, в состав территории свободной экономической зоны включаются внутренние морские воды и территориальное море вдоль прибрежной линии Крымского полуострова.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    У Киева есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса – Аваков
    21:56 26.02.2017
    1481Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, проблему возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.
    Сенатор США Джон Маккейн
    Маккейн: в 2017 году украинские территории будут освобождены
    19:53 31.12.2016
    9975Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Сенатор Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн сегодня в Мариуполе, где находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко, поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих домов.
    Синдзо Абэ
    Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с РФ
    06:43 12.12.2016
    1745
    Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко: военного решения проблемы Донбасса и Крыма нет
    21:41 27.11.2016
    3291Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил депутат Верховной Рады, советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, "силы слишком неравны и будут неравны в ближайшие несколько лет".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко назвал слова Трампа о Крыме предвыборной риторикой
    20:59 25.09.2016
    1652Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам президента Украины Петра Порошенко, слова Трампа о Крыме - часть предвыборной риторики. Он отметил, что будущий президент независимо от того, кто им будет, будет очень ответственным человеком.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин о Курилах: РФ не торгует территориями
    07:41 02.09.2016
    1957
    По словам президента России Владимира Путина, о территориальном споре в отношении Курильских островов стороны договорились активизировать работу, но нельзя сказать, что подошли к сделке ближе, чем в 1956 году.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    Аксенов о суверенных водах Украины: Киев готов судиться за каждый косяк рыб
    00:42 24.08.2016
    1393Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, он не комментирует давно претензии Киева по правам в суверенных водах вокруг крымского полуострова, "там должностные лица - больные люди".
    Учения в Японии. Архивное фото
    Япония развернет ракетные установки для защиты отдаленных островов
    06:36 14.08.2016
    120
    Расходы на осуществление данного проекта будут заложены в бюджет на 2017 финансовый год (начинается с 1 апреля 2017 года), а развертывание мобильных ракетных установок полностью завершится к 2023 году.
    Дмитрий Медведев на Мюнхенской конференции по безопасности
    Вопроса о статусе Крыма не существует, он закрыт навсегда - Медведев
    19:30 14.02.2016
    2355
    Согласно информации, которую озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вопрос статуса Крыма закрыт навсегда, так как Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент: нужно полностью восстановить территориальную целостность Украины
    18:48 11.10.2015
    662Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как отметил президент Украины Петр Порошенко, он намерен сделать все, чтобы Украина в полной мере воспользовалась шансом восстановить территориальную целостность.
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    Порошенко обещает ветировать решения ВР в случае угрозы для Украины
    20:41 19.07.2015
    587Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам Порошенко, даже если кто-то попробует внести изменения, которые не согласованы с принципом суверенитета и территориальной целостности, он как президент обязательно воспользуется правом вето.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Япония будет добиваться скорейшего решения территориального спора с РФ
    06:09 07.02.2015
    5291
    Согласно информации премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он приложит все усилия для продвижения переговоров с российским президентом и решения территориальной проблемы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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