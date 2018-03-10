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    Кабинет министров Японии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Флаг Японии
    Кабмин Японии в полном составе ушел в отставку
    03:50 01.11.2017
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    Обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Абэ: Япония вместе со всем миром должна убедить КНДР воздержаться от провокаций
    04:30 29.05.2017
    32Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Токио резко отреагировал на очередной пуск ракеты КНДР
    01:14 29.05.2017
    99Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги, Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты в "самых жестких выражениях".
    Пуск баллистических ракет КНДР
    КНДР произвела пуски 4 ракет, из них 3 достигли экономической зоны Японии
    03:56 06.03.2017
    249Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации генерального секретаря японского Кабинета министров Есихидэ Суги, КНДР произвела пуски четырех ракет. Сообщений об ущербе для Японии в результате пусков северокорейских ракет не поступало.
    Флаг Японии
    Кабмин Японии выделит украинским благотворительным организациям $290 тыс
    22:26 27.01.2017
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    В рамках реализации благотворительных проектов будет закуплено разнообразное медицинское оборудование, а также произведен ремонт школы в Одесской области.
    Синдзо Абэ
    Размещение РФ ракет на Курилах вызывает сожаление - премьер Японии
    05:26 25.11.2016
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    По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, МИД Японии передал по дипломатическим каналам свое сожаление, так как размещение ракетных комплексов на Курилах не совпадает с позицией страны.
    Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
    Япония пригрозила Китаю в случае нарушения ее воздушного пространства
    06:32 26.09.2016
    287
    По словам генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, во время учений "два китайских военных самолета, предположительно, истребителя, пролетели между островами Окинава и Мияко, что произошло впервые".
    Учения в Японии. Архивное фото
    Япония развернет ракетные установки для защиты отдаленных островов
    06:36 14.08.2016
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    Расходы на осуществление данного проекта будут заложены в бюджет на 2017 финансовый год (начинается с 1 апреля 2017 года), а развертывание мобильных ракетных установок полностью завершится к 2023 году.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Петр Порошенко. Архивное фото
    За деньгами и поддержкой. Визит Порошенко в Японию
    18:15 04.04.2016
    12964Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    В ходе официального визита президента Украины в Японию Токио намерен сделать совместное заявление по Донбассу и Крыму, в котором готов поддержать позицию Киева, а также рассмотреть новые проекты для инвестирования в Украину.
    Флаг Японии в деловом квартале Токио
    Токио ввел запрет на возвращение в Японию 22 корейских деятелей - СМИ
    02:48 14.03.2016
    50Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Лица, которые попали под санкции, связаны с так называемой "Лигой корейских граждан, проживающих в Японии" (Чхонрён), в которой состоят выходцы из КНДР и их потомки.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Провокационные действия КНДР неприемлемы – правительство Японии
    06:20 07.03.2016
    516Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам генерального секретаря правительства Ёсихидэ Суга, Япония призывает КНДР прекратить провокации и воплотить в жизнь резолюции Совета безопасности ООН.
    Синдзо Абэ. Архивное фото
    Япония ужесточит односторонние санкции против КНДР - премьер
    06:53 08.02.2016
    55Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, активно ведется рассмотрение конкретики, Северной Корее будет дан жесткий и решительный ответ.
    Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
    Япония примет меры против КНДР без колебаний – правительство
    04:56 07.02.2016
    177Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Вслед за ядерным испытанием пуск ракеты является откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН и является серьезной провокацией с точки зрения обеспечения безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Фрагменты ракеты КНДР упали вне объявленной зоны – правительство Японии
    04:12 07.02.2016
    53Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    От ракеты отделилось несколько фрагментов или ступеней, один из них упал в 150 километрах к западу от Корейского полуострова в Желтом море, второй в 250 километрах к юго-западу от Корейского полуострова в Восточно-Китайском море, третий в двух километрах к югу от Японии в Тихом океане.
    Флаг КНДР
    КНДР осуществила запуск ракеты – канцелярия премьера Японии
    03:14 07.02.2016
    55Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, КНДР осуществила запуск ракеты со "спутником" в строну префектуры Окинава. Силы самообороны готовы к перехвату ракеты, если ее полет будет угрожать территории Японии.
    Флаг Японии в Токио. Архивное фото
    Япония сочла "абсолютно неприемлемыми" утверждения Лаврова по Курилам
    04:44 27.01.2016
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    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Москва не считает мирный договор с Японией синонимом решения территориальной проблемы.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Япония и США будут взаимодействовать в СБ ООН по вопросу новых санкций против КНДР
    03:44 07.01.2016
    115Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Решительные меры мирового сообщества должны стать сильным сигналом для КНДР, важно предупредить новые провокационные действия, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
    Японский флаг. Архив
    Япония созывает Совет нацбезопасности в связи с возможным ядерным испытанием в КНДР
    05:24 06.01.2016
    69Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Правительство Японии созывает в среду экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с подозрениями в проведении в КНДР ядерного испытания.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Япония допускает возможность ядерного испытания в КНДР
    04:49 06.01.2016
    33Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    "Если судить по примерам прошлого, то мы рассматриваем вероятность ядерного испытания Северной Кореи", - заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Бюджет Японии на 2016 год составит рекордную сумму в 96,8 трлн иен
    06:14 19.12.2015
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    Увеличение налогооблагаемой базы связано с процессом восстановления экономики. В связи этим ожидается, что выпуск государственных бумаг будет ограниченным, на сумму 34 триллиона иен (283 миллиарда долларов).
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