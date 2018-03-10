53

От ракеты отделилось несколько фрагментов или ступеней, один из них упал в 150 километрах к западу от Корейского полуострова в Желтом море, второй в 250 километрах к юго-западу от Корейского полуострова в Восточно-Китайском море, третий в двух километрах к югу от Японии в Тихом океане.