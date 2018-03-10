Обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент.
Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".
По информации генерального секретаря японского Кабинета министров Есихидэ Суги, КНДР произвела пуски четырех ракет. Сообщений об ущербе для Японии в результате пусков северокорейских ракет не поступало.
По словам генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, во время учений "два китайских военных самолета, предположительно, истребителя, пролетели между островами Окинава и Мияко, что произошло впервые".
Расходы на осуществление данного проекта будут заложены в бюджет на 2017 финансовый год (начинается с 1 апреля 2017 года), а развертывание мобильных ракетных установок полностью завершится к 2023 году.
В ходе официального визита президента Украины в Японию Токио намерен сделать совместное заявление по Донбассу и Крыму, в котором готов поддержать позицию Киева, а также рассмотреть новые проекты для инвестирования в Украину.
Вслед за ядерным испытанием пуск ракеты является откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН и является серьезной провокацией с точки зрения обеспечения безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
От ракеты отделилось несколько фрагментов или ступеней, один из них упал в 150 километрах к западу от Корейского полуострова в Желтом море, второй в 250 километрах к юго-западу от Корейского полуострова в Восточно-Китайском море, третий в двух километрах к югу от Японии в Тихом океане.
По информации канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, КНДР осуществила запуск ракеты со "спутником" в строну префектуры Окинава. Силы самообороны готовы к перехвату ракеты, если ее полет будет угрожать территории Японии.
Увеличение налогооблагаемой базы связано с процессом восстановления экономики. В связи этим ожидается, что выпуск государственных бумаг будет ограниченным, на сумму 34 триллиона иен (283 миллиарда долларов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".