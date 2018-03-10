наверх
10.03.201804:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кэндзи Гото

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Заседание СБ ООН
    СБ ООН осудил ИГ за убийство японского журналиста
    22:07 01.02.2015
    51Военная кампания против "Исламского государства"
    По мнению членов Совбеза, последние события лишний раз демонстрируют жестокость ИГ, "которая несет ответственность за тысячи жестоких преступлений против народа Сирии и Ирака".
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама осудил убийство японского журналиста боевиками ИГ
    02:35 01.02.2015
    93Военная кампания против "Исламского государства"
    Обама выразил соболезнования семье и близким погибшего и заявил, что "Гото смело разыскивал факты, чтобы рассказывать миру о сирийском народе".
    Флаг Японии
    Министр обороны Японии подтвердил подлинность видео казни журналиста
    02:00 01.02.2015
    157Военная кампания против "Исламского государства"
    Подлинность видеозаписи, где запечатлена казнь журналиста Кэндзи Гото боевиками группировки "Исламское государство", подтвердил министр обороны Японии Гэн Накатани.
    Вашингтон. Белый дом
    Правительство США проверяет подлинность видео казни японца боевиками ИГ
    01:03 01.02.2015
    178Военная кампания против "Исламского государства"
    Белый дом "решительно осуждает" действия боевиков ИГ и призывает освободить остальных заложников. Подлинность видеозаписи казни японского журналиста проверяется.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Боевики ИГ разместили видео казни японского журналиста - СМИ
    00:16 01.02.2015
    1872Военная кампания против "Исламского государства"
    Правительство Японии в настоящее время проверяет подлинность видеозаписи казни японского журналиста Кэндзи Гото, размещенное боевиками группировки "Исламское государство".
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама выразил премьеру Японии соболезнования в связи казнью японца
    10:29 25.01.2015
    130
    Ранее Обама заявил, что США самым серьезным образом осуждают жестокое убийство Юкавы, и пообещал вместе с Японией "работать над тем, чтобы отдать под суд убийц и продолжать решительные действия по уничтожению ИГ".
    Флаг Японии
    Кабмин Японии не видит оснований отрицать факт казни заложника боевиками ИГ
    08:41 25.01.2015
    84
    В субботу в сети появилось видео со вторым заложником - японским журналистом Кэндзи Гото, на котором он держит в руках фотографии обезглавленного тела и сообщает о казни заложника Харуны Юкавы.
    Флаг Японии
    Япония требует от ИГ не причинять вреда оставшемуся в живых заложнику - СМИ
    19:37 24.01.2015
    152
    В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
    Боевики Исламского государства
    Японские заложники в плену ИГ живы - СМИ
    16:14 24.01.2015
    107
    В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Организации