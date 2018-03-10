Ранее Обама заявил, что США самым серьезным образом осуждают жестокое убийство Юкавы, и пообещал вместе с Японией "работать над тем, чтобы отдать под суд убийц и продолжать решительные действия по уничтожению ИГ".
В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".