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    Иордания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон в среду проведет переговоры с сирийской оппозицией
    04:46 14.02.2018
    73Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля проведет встречу с Сирийской комиссией по переговорам в столице Иордании Аммане.
    Принцесса Хая бинт Хусейн
    Принцесса Иордании наняла детективов для поиска коррупции в мировом футболе
    10:08 20.09.2017
    137
    Расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после скандала, который разразился в 2015 году, когда швейцарская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США.
    В Иордании террористы напали на город Эль-Карак. Видео
    В Иордании террористы напали на город Эль-Карак 
    23:08 18.12.2016
    129
    В Иордании по меньшей мере семь человек погибли, девять были ранены в результате нападения неизвестной террористической группы на город Эль-Карак на юге страны.
    Флаг Иордании
    Число жертв стрельбы в замке Иордании выросло до семи - СМИ
    19:05 18.12.2016
    210
    Согласно информации, новыми жертвами перестрелок стали два местных жителя. Сообщается, что некоторое число туристов еще остается в окруженном полицией замке, где засели нападавшие.
    Жители Иордании осуждают убийство известного публициста Нахед Хатра
    Иорданцы устроили массовые протесты после убийства известного публициста 
    16:10 26.09.2016
    74
    Известный иорданский писатель-христианин и активист Нахид Хатар в воскресенье был убит у здания суда в Аммане. Хатар должен был предстать перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств мусульман за публикацию карикатуры в социальных сетях.
    Нахид Хатар
    В Иордании застрелили известного христианского писателя Нахида Хатара
    17:41 25.09.2016
    375Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, Хатар должен был предстать перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств мусульман за публикацию карикатуры в социальных сетях.
    Король Иордании Абдалла Второй в Сеуле. Архивное фото
    Король Иордании о беженцах из Сирии: мы достигли своих лимитов
    03:10 16.08.2016
    53РФ и США: железный занавес
    По словам, короля Иордании Абдаллы II, получаемая от мирового сообщества помощь едва покрывает 35% затрат на обеспечение беженцев. Он также завил, что ценит оказываемую помощь, но приток беженцев бросает новые вызовы стране.
    Истребитель-бомбардировщик СУ-32
    Иордания намерена закупить у России партию Су-32 - газета
    03:57 11.04.2016
    272
    По информации СМИ, заключить сделку мешают несколько факторов, главными из которых является ориентация Аммана на закупки вооружений в США и нестабильная обстановка в стране.
    ДТП в Иордании
    В Иордании в ДТП с участием автобуса погибли 14 палестинских паломников
    00:43 17.03.2016
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    Как сообщают СМИ, инцидент произошел в среду вечером около города Маан. В момент происшествия автобус двигался по направлению к Саудовской Аравии.
    Логотип ФИФА
    Кандидат в президенты ФИФА принц Али призвал опубликовать доклад Гарсии
    22:08 27.12.2015
    189Скандал в ФИФА-УЕФА
    Как заявил Аль-Хусейн, те, кто баллотируется на пост президента ФИФА, должны знать, что происходило в организации. "Общественность тоже должна быть извещена", - отметил он.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Король Иордании соболезнует РФ из-за потери пилота
    16:12 24.11.2015
    219Россия - Турция. Восстановление отношений
    Абдалла II на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что соболезнует от имени народа Иордании "в связи с ужасной, варварской террористической атакой, в результате которой погибли россияне. Также в связи с потерей вашего пилота сегодня".
    Боеприпасы боевиков Исламского государства, брошенные во время отступления в Ираке.
    Жертвами ИГ за год стали порядка 100 тыс мусульман - король Иордании
    15:47 18.11.2015
    334
    Король, находящийся с визитом в Австрии, отметил, что для успешной борьбы с возросшей опасностью со стороны ИГ странам нужен "комплексный подход" к решению существующих проблем.
    Иордания: наводнение в Аммане
    Наводнение в Аммане 
    21:36 05.11.2015
    270
    По меньшей мере три человека, из них двое - дети, погибли в результате наводнения в Аммане, столице Иордании. Причиной стихии стал мощный ливень, продолжавшийся не более часа.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    Украинские пограничники задержали 10 человек из Сирии, Сомали и Иордании
    17:49 19.09.2015
    351Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно информации, незаконных мигрантов доставили в пограничные подразделения для составления административно-процессуальных документов. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.
    Принц Иордании Аль-Хусейн
    Принц Иордании Аль-Хусейн объявил о своем участии в выборах главы ФИФА
    18:41 09.09.2015
    57Скандал в ФИФА-УЕФА
    Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Международной федерации футбола, которые состоятся 26 февраля 2016 года в Цюрихе.
    Песчанная буря на Ближнем Востоке
    Смертельная песчаная буря в Ливане 
    05:14 09.09.2015
    696Природные катаклизмы по всему миру.
    В северных и восточных районах Ливана погибли два человека, 750 обратились к врачам. Буря бушует также в Сирии, Израиле, Иордании и продлится до конца недели.
    Здание ООН. Архивное фото
    Главы МИД Египта, Саудовской Аравии и Иордании встретятся на полях ГА ООН
    13:59 04.09.2015
    55Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что генсек Пан Ги Мун направляет письма с приглашением министрам иностранных дел "квартета" на встречу в Нью-Йорке на полях ГА ООН.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини не сможет осуществить реформы - Аль-Хусейн
    18:59 10.08.2015
    74Скандал в ФИФА-УЕФА
    Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн считает, что кандидат в президенты ФИФА Мишель Платини является частью нынешней системы, поэтому не сможет в полной мере провести реформы.
    Песчанная буря в Иордании
    Мощная песчаная буря в Иордании 
    15:22 06.08.2015
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    Аэропорт в столице Иордании накрыла мощнейшая песчаная буря, которая в считанные мгновения закрыла горизонт и сделала невозможным полеты.
    Самолеты авиакомпании МАУ
    МАУ с 16 июня открывает рейсы Киев-Амман
    20:22 24.05.2015
    362
    Посол Украины Сергей Пасько с региональным руководством МАУ обсудили вопросы украинско-иорданского сотрудничества в авиационной сфере и возможности дальнейшего сотрудничества между Посольством Украины и МАУ.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля проведет встречу с Сирийской комиссией по переговорам в столице Иордании Аммане.
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