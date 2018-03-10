Расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после скандала, который разразился в 2015 году, когда швейцарская полиция провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США.
Известный иорданский писатель-христианин и активист Нахид Хатар в воскресенье был убит у здания суда в Аммане. Хатар должен был предстать перед судом по обвинению в оскорблении религиозных чувств мусульман за публикацию карикатуры в социальных сетях.
По словам, короля Иордании Абдаллы II, получаемая от мирового сообщества помощь едва покрывает 35% затрат на обеспечение беженцев. Он также завил, что ценит оказываемую помощь, но приток беженцев бросает новые вызовы стране.
Абдалла II на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что соболезнует от имени народа Иордании "в связи с ужасной, варварской террористической атакой, в результате которой погибли россияне. Также в связи с потерей вашего пилота сегодня".
Посол Украины Сергей Пасько с региональным руководством МАУ обсудили вопросы украинско-иорданского сотрудничества в авиационной сфере и возможности дальнейшего сотрудничества между Посольством Украины и МАУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".