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    ВВС США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon США. Архивное фото
    Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма - СМИ
    15:45 24.02.2018
    700
    По данным сайта PlaneRadar патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II в течение трех часов летали у южного побережья Крыма.
    Бомбардировщик B-2
    Корейский кризис. США модернизировали "мать всех бомб"
    23:18 27.01.2018
    398Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам представителя ВВС капитана Эмили Грабовски, авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра, ее может нести только бомбардировщик B-2.
    В Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 США
    США перебросили в Эстонию 12 истребителей
    09:46 15.01.2018
    170НАТО: надо или не надо?
    По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений – отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях.
    Беспилотник Global Hawk
    СМИ показали маршруты полетов самолетов-разведчиков США в Украине
    01:12 08.01.2018
    529Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Над Крымом и Донбассом летал стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk. Он пролетел над Донецкой и Луганской областями и вернулся на базу в Италии через Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
    Военно-транспортный самолет С-130
    Не менее 4 человек погибли в результате крушения военного самолета в США
    04:15 11.07.2017
    84
    По данным телеканала, на борту военно-транспортного самолета С-130 ВВС США находились восемь человек. На месте крушения в поле работают пожарные.
    Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer
    Стратегические бомбардировщики США провели "демонстрацию силы" у границ КНДР
    00:57 09.07.2017
    332Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как сообщает пресс-служба ВВС Тихоокеанского командования США, два бомбардировщика B-1B Lancer вылетели в пятницу с базы "Андерсен" на острове Гуам. В десятичасовом полете их сопровождали истребители ВВС Японии и Южной Кореи.
    Хизер Уилсон
    Сенат утвердил Хизер Уилсон министром ВВС США
    04:46 09.05.2017
    82
    Министр обороны Джеймс Мэттис распространил заявление, в котором отметил опыт Хизер Уилсон на гражданской и военной службе, а также на выборных должностях и в науке.
    Истребитель F-16
    В США провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда
    21:26 14.04.2017
    310
    По словам представителя центра ядерных вооружения ВВС США Пола Во, бомба свободного падения B61-12 обеспечивает нынешнюю боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США как для бомбардировщиков, так и для авиации двойного назначения.
    Испытание неядерной бомбы GRU-43B. Видео
    ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане 
    02:58 14.04.2017
    1736Военная кампания против "Исламского государства"
    В четверг ВВС США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
    Пилоты ВВС США сообщили об "опасных сближениях" с самолетами ВКС РФ - СМИ
    03:19 10.01.2017
    572Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, американские летчики обвиняют российских пилотов в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их.
    Министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс
    Министр ВВС США считает Россию угрозой номер один
    04:56 05.12.2016
    1668РФ и США: железный занавес
    Американские военные политики отмечают, что разработки России в сфере кибербезопасности, космоса, ядерного потенциала и противоракетной обороны в последние десятилетия потребуют внесения изменений в проект оборонного бюджета на 2018 год.
    Стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress
    Коалиция во главе с США нанесла 9 ударов по Мосулу - Минобороны РФ
    05:45 30.10.2016
    1059РФ и США: железный занавес
    По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенко, ввозглавляемая США международная коалиция за прошедшие сутки нанесла девять авиаударов по жилым кварталам иракского города-миллионника – Мосула.
    В США показали сверхсовременный военный телескоп. Видео
    В США показали сверхсовременный военный телескоп 
    06:21 24.10.2016
    292
    Американские ВВС и Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA закончили сооружение самого мощного и быстрого телескопа, который, по их мнению, способен рассмотреть "чужих", живущих на удаленных планетах.
    Авианосец ВМС США Гарри Трумэн. Архивное фото
    В США заявили, что нанесли удар в попытке уничтожить главаря "Ан-Нусры"
    04:04 04.10.2016
    1605РФ и США: железный занавес
    По информации Пентагона, целью авиаудара в Сирии был главарь группировки "Джебхат ан-Нусра" Абу Аль-Фараджа Масри, результаты бомбардировки оцениваются.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    Американский истребитель F-35A загорелся в Айдахо
    06:18 24.09.2016
    316
    Инцидент произошел в пятницу около полудня. По информации американских ВВС, возгорание произошло в хвостовом отсеке истребителя. Огонь удалось быстро потушить, в результате никто не пострадал.
    Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer
    КНДР обвинила США в планировании ядерного удара
    04:22 07.08.2016
    334Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По сообщению официальных северокорейских СМИ, переброска в район Тихого океана эскадрильи стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer США связана с тем, что "империалисты США готовят упреждающий удар по КНДР".
    Абу Бакр аль-Багдади
    ВВС США уничтожили главного террориста в мире - аль-Багдади
    16:33 14.06.2016
    340Доклад Британии о войне в Ираке
    По сообщению западных средств массовой информации, лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе авиаудара коалиции по Ракке на пятый день Рамадана.
    Пакистан
    Посла США вызвали в МИД Пакистана в связи с ликвидацией лидера "Талибана"
    20:15 23.05.2016
    126
    Помощник премьер-министра по международным вопросам Саид Тарик Фатеми заявил американскому послу, что авиаудар является "нарушением суверенитета Пакистана и нарушением Устава ООН, который гарантирует уважение территориальной целостности государств-членов".
    Российские истребители над американским эсминцем
    Активность российских и китайских ВВС вызывают беспокойство США
    06:54 23.05.2016
    895
    По словам командующего военно-воздушными операциями ВС США генерала Герберта Карлайла, РФ пытается установить свой контроль в Восточной Европе, а КНР – в Южно-Китайском море, однако сами США намерены продолжить свое присутствие в этих регионах.
    Американский истребитель F-15. Архивное фото
    Лидер "Талибана" мулла Мансур погиб при авиаударе США
    00:10 22.05.2016
    185
    Авиаудар, в результате которого погиб лидер радикального движения "Талибан" в Афганистане мулла Ахтар Мансур санкционировал президент США Барак Обама.
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    Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon США. Архивное фото
    Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма - СМИ
    15:45 24.02.2018
    700
    По данным сайта PlaneRadar патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II в течение трех часов летали у южного побережья Крыма.
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