По словам представителя ВВС капитана Эмили Грабовски, авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра, ее может нести только бомбардировщик B-2.
Над Крымом и Донбассом летал стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk. Он пролетел над Донецкой и Луганской областями и вернулся на базу в Италии через Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
Как сообщает пресс-служба ВВС Тихоокеанского командования США, два бомбардировщика B-1B Lancer вылетели в пятницу с базы "Андерсен" на острове Гуам. В десятичасовом полете их сопровождали истребители ВВС Японии и Южной Кореи.
По словам представителя центра ядерных вооружения ВВС США Пола Во, бомба свободного падения B61-12 обеспечивает нынешнюю боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США как для бомбардировщиков, так и для авиации двойного назначения.
Американские военные политики отмечают, что разработки России в сфере кибербезопасности, космоса, ядерного потенциала и противоракетной обороны в последние десятилетия потребуют внесения изменений в проект оборонного бюджета на 2018 год.
По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенко, ввозглавляемая США международная коалиция за прошедшие сутки нанесла девять авиаударов по жилым кварталам иракского города-миллионника – Мосула.
Американские ВВС и Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA закончили сооружение самого мощного и быстрого телескопа, который, по их мнению, способен рассмотреть "чужих", живущих на удаленных планетах.
По сообщению официальных северокорейских СМИ, переброска в район Тихого океана эскадрильи стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer США связана с тем, что "империалисты США готовят упреждающий удар по КНДР".
Помощник премьер-министра по международным вопросам Саид Тарик Фатеми заявил американскому послу, что авиаудар является "нарушением суверенитета Пакистана и нарушением Устава ООН, который гарантирует уважение территориальной целостности государств-членов".
По словам командующего военно-воздушными операциями ВС США генерала Герберта Карлайла, РФ пытается установить свой контроль в Восточной Европе, а КНР – в Южно-Китайском море, однако сами США намерены продолжить свое присутствие в этих регионах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".