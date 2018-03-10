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    B-1B Lancer (бомбардировщик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer
    Стратегические бомбардировщики США провели "демонстрацию силы" у границ КНДР
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    332Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как сообщает пресс-служба ВВС Тихоокеанского командования США, два бомбардировщика B-1B Lancer вылетели в пятницу с базы "Андерсен" на острове Гуам. В десятичасовом полете их сопровождали истребители ВВС Японии и Южной Кореи.
    Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer
    КНДР обвинила США в планировании ядерного удара
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    334Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По сообщению официальных северокорейских СМИ, переброска в район Тихого океана эскадрильи стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer США связана с тем, что "империалисты США готовят упреждающий удар по КНДР".
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