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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 542
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    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность
    18:57 08.03.2018
    2400Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента Петра Порошенко, транзит газа через Украину не его благотворительность, не жест поддержки Украины, это прямые обязательства, которые надо выполнять.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США
    18:23 08.03.2018
    991
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему так осмелел Порошенко?
    17:33 07.03.2018
    6587
    Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко обратился к лидерам ЕС по поводу "Северного потока - 2"
    16:20 05.03.2018
    3548Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента Петра Порошенко, Россия "не собирается выполнять решение суда относительно транзита и угрожает разрывом контракта, хотя это и не предусмотрено контрактом".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    У Киева есть механизмы, как заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд - МИД
    13:55 05.03.2018
    790Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, "Газпром" уже нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов, "поэтому будем давить".
    Певица Анастасия Приходько
    Известная певица заявила о большом разочаровании после Революции Достоинства
    15:39 03.03.2018
    2062Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам известной певицы Анастасии Приходько, "странно - почему до сих пор ведутся торги с Россией", вся предыдущая власть работала с Кремлем, но ведь пришла новая - "только ничего не меняется".
    ПриватБанк
    У Коломойского опровергли заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll
    16:24 02.03.2018
    157Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
    Павел Климкин
    Климкин потребовал запретить Пилсудского и Армию Крайову
    10:08 02.03.2018
    602Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев
    В Геническе знают, как "вернуть" Крым с помощью троллейбусов 
    13:16 28.02.2018
    763Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев сообщил о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусов.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Майдан накануне юбилея революции
    Прозрения в годовщину Майдана, весь список
    07:55 26.02.2018
    2385Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Четвертая годовщина расстрелов в феврале 2014-го принесла новую волну очередных запоздалых "прозрений" политиков и активистов, которые ранее ратовали за Майдан. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко показал новое качество неадекватности
    07:12 26.02.2018
    5102Политический кризис: страна в тупике
    Президент похвастался либо несуществующими, либо очень спорными успехами, отмечает юрист Андрей Портнов. Например, приватизацией, которая подается как прорыв уже 4 года, но так и не началась.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе
    20:32 23.02.2018
    1350
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР
    17:27 23.02.2018
    1070Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР, "наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине".
    Президент Украины Петр Порошенко и замгоссекретаря США Джон Салливан
    В посольстве США сообщили, сколько инвестировали в успех Украины
    10:06 22.02.2018
    955
    По словам заместителя госсекретаря США Джона Салливана, США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели.
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: обещания и реальность
    17:38 21.02.2018
    923Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Даже премьер Владимир Гройсман признал: властям за четыре года не удалось обеспечить стойкого экономического роста и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Опрос экспертов: зачем Аваков пошел на конфликт с судебными органами
    16:36 21.02.2018
    391
    Аваков превратил МВД в свою личную структуру, отметил эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко. В свою очередь политолог заявил, что в конфликте главы МВД с судами проступает несовершенство системы управления.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко заявил, что у Украины нет цели победить Россию
    01:59 18.02.2018
    865Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    По словам президента Петра Порошенко, в Украине ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД Украины резко ответили Лаврову на "слом" Минских соглашений
    23:52 11.02.2018
    875Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, "слом" Минских договоренностей - это "продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему так осмелел Порошенко?
    17:33 07.03.2018
    6587
    Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: Порошенко показал новое качество неадекватности
    07:12 26.02.2018
    5102
    Президент похвастался либо несуществующими, либо очень спорными успехами, отмечает юрист Андрей Портнов. Например, приватизацией, которая подается как прорыв уже 4 года, но так и не началась.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко обратился к лидерам ЕС по поводу "Северного потока - 2"
    16:20 05.03.2018
    3548
    По словам президента Петра Порошенко, Россия "не собирается выполнять решение суда относительно транзита и угрожает разрывом контракта, хотя это и не предусмотрено контрактом".
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность
    18:57 08.03.2018
    2400
    По словам президента Петра Порошенко, транзит газа через Украину не его благотворительность, не жест поддержки Украины, это прямые обязательства, которые надо выполнять.
    Майдан накануне юбилея революции
    Прозрения в годовщину Майдана, весь список
    07:55 26.02.2018
    2385
    Четвертая годовщина расстрелов в феврале 2014-го принесла новую волну очередных запоздалых "прозрений" политиков и активистов, которые ранее ратовали за Майдан. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Певица Анастасия Приходько
    Известная певица заявила о большом разочаровании после Революции Достоинства
    15:39 03.03.2018
    2062
    По словам известной певицы Анастасии Приходько, "странно - почему до сих пор ведутся торги с Россией", вся предыдущая власть работала с Кремлем, но ведь пришла новая - "только ничего не меняется".
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе
    20:32 23.02.2018
    1350
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР
    17:27 23.02.2018
    1070
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР, "наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США
    18:23 08.03.2018
    991
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Президент Украины Петр Порошенко и замгоссекретаря США Джон Салливан
    В посольстве США сообщили, сколько инвестировали в успех Украины
    10:06 22.02.2018
    955
    По словам заместителя госсекретаря США Джона Салливана, США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели.
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: обещания и реальность
    17:38 21.02.2018
    923
    Даже премьер Владимир Гройсман признал: властям за четыре года не удалось обеспечить стойкого экономического роста и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД Украины резко ответили Лаврову на "слом" Минских соглашений
    23:52 11.02.2018
    875
    По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, "слом" Минских договоренностей - это "продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии".
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко заявил, что у Украины нет цели победить Россию
    01:59 18.02.2018
    865
    По словам президента Петра Порошенко, в Украине ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    У Киева есть механизмы, как заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд - МИД
    13:55 05.03.2018
    790
    По словам главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, "Газпром" уже нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов, "поэтому будем давить".
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев
    В Геническе знают, как "вернуть" Крым с помощью троллейбусов 
    13:16 28.02.2018
    763
    Председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев сообщил о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусов.
    Владимир Вятрович
    Вятрович передумал запрещать Цоя и Высоцкого
    03:57 11.02.2018
    635
    По словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, у него есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание Владимира Высоцкого.
    Павел Климкин
    Климкин потребовал запретить Пилсудского и Армию Крайову
    10:08 02.03.2018
    602
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Опрос экспертов: зачем Аваков пошел на конфликт с судебными органами
    16:36 21.02.2018
    391
    Аваков превратил МВД в свою личную структуру, отметил эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко. В свою очередь политолог заявил, что в конфликте главы МВД с судами проступает несовершенство системы управления.
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