Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
Четвертая годовщина расстрелов в феврале 2014-го принесла новую волну очередных запоздалых "прозрений" политиков и активистов, которые ранее ратовали за Майдан. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
Аваков превратил МВД в свою личную структуру, отметил эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко. В свою очередь политолог заявил, что в конфликте главы МВД с судами проступает несовершенство системы управления.
По словам президента Петра Порошенко, в Украине ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
Четвертая годовщина расстрелов в феврале 2014-го принесла новую волну очередных запоздалых "прозрений" политиков и активистов, которые ранее ратовали за Майдан. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
По словам президента Петра Порошенко, в Украине ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
Аваков превратил МВД в свою личную структуру, отметил эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко. В свою очередь политолог заявил, что в конфликте главы МВД с судами проступает несовершенство системы управления.
По словам директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, министр внутренних дел Арсен Аваков явно "заступил" и это абсолютно неслучайно, поскольку "по Минску готовится российско-американский прорыв".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что сотрудничающих с Россией украинцев он намерен сажать в тюрьму или расстреливать. По его словам, граждане Украины сотрудничающие с Россией - должны сидеть за решеткой.
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что на границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" неудачно пытался "отдать свой паспорт и просил о предоставлении защиты в Украине".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
Президент Петр Порошенко открыл дорогу "Спасское-Вилково" в Одесской области. Во время торжественной церемонии глава государства произнес трогательную речь, в которой пообещал рекламировать город Вилково на всех международных форумах.
Президент Петр Порошенко прервал главу представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Лилию Чернявскую, которая во время выступления на заседании Совета регионального развития назвала ситуацию в Донбассе "конфликтом на востоке".
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", но ополченцы будут готовиться и отомстят за смерть командира "Сомали".
Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко не поддержал идею блокады неподконтрольной территории Донбасса. По его словам, Донбасс - это часть Украины, в которой живут его родственники.
Верховная Рада похожа на болото, в котором нет смысла трепыхаться, законы в стране не работают, а люди, зная об этом, живут по принципу — главное не попасться, сообщила депутат Надежда Савченко в интервью эстонскому телеканалу.
Генпрокурор Юрий Луценко считает, что не оскорблял экс-президента Виктора Януковича. Для того, чтобы доказать свою правоту, Луценко зачитал журналистам из толкового словаря значение слова, которое он ранее употребил в отношении Януковича.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сделав заявление о том, что уйдет в отставку 13 июля, забыл о включенном радиомикрофоне, прикрепленном к его пиджаку, в результате на телекамеры записали, как премьер напевает, удаляясь от репортеров.
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление Кэмерона о заинтересованности Москвы в выходе Великобритании из ЕС, заявив, что Россия никак в это не вмешивалась, а высказывание британского премьера не имеет под собой никаких оснований.
Президент Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира", посвященной празднованию Дня памяти и примирения. Он отметил, что с Украиной связаны решающие и ожесточенные баталии на советско-германском фронте.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций поручил Министерству обороны ускорить разработку положения о капелланстве в Вооруженных Силах Украины и других силовых структурах.
Президент Петр Порошенко назвал редакционную статью во влиятельном американском издании The New York Times, в которой главу государства обвинили в потакании коррупции в Украине, "элементом гибридной войны против Украины".
Выступая на объединительной конференции "Батькивщины" и "Антикоррупционного движения", Юлия Тимошенко попыталась ответить на вопрос о получивших широкий резонанс фотографиях, на которых Тимошенко обнимается с бывшим нардепом от Партии регионов Анной Герман.