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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление Кэмерона о заинтересованности Москвы в выходе Великобритании из ЕС, заявив, что Россия никак в это не вмешивалась, а высказывание британского премьера не имеет под собой никаких оснований.