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    ВВС США авиаудар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Авианосец ВМС США Гарри Трумэн. Архивное фото
    В США заявили, что нанесли удар в попытке уничтожить главаря "Ан-Нусры"
    04:04 04.10.2016
    1605РФ и США: железный занавес
    По информации Пентагона, целью авиаудара в Сирии был главарь группировки "Джебхат ан-Нусра" Абу Аль-Фараджа Масри, результаты бомбардировки оцениваются.
    Пакистан
    Посла США вызвали в МИД Пакистана в связи с ликвидацией лидера "Талибана"
    20:15 23.05.2016
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    Помощник премьер-министра по международным вопросам Саид Тарик Фатеми заявил американскому послу, что авиаудар является "нарушением суверенитета Пакистана и нарушением Устава ООН, который гарантирует уважение территориальной целостности государств-членов".
    В Афганистане подтвердили ликвидацию лидера талибов муллы Мансура. Видео
    В Афганистане подтвердили ликвидацию лидера талибов муллы Мансура (18+) 
    02:15 23.05.2016
    137
    По заявлению разведки Афганистана, лидер "Талибан" Ахтар Мансур был убит вчера днем при авиаударе в районе Далбандин провинции Белуджистан в Пакистане. Ликвидацию лидера группировки ранее подтвердил один из ведущих командиров талибов мулла Абдул Рауф.
    Истребитель F-16. Архивное фото
    Пакистан обвинил США во вторжении в свое воздушное пространство
    01:26 23.05.2016
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    По заявлению МИД Пакистана, авиаудар, в результате которого был ликвидирован лидер радикальной группировки "Талибан" мулла Ахтар Мансур, был "нарушением суверенитета" Пакистана.
    Истребители ВВС США. Архивное фото
    США и союзники нанесли 15 авиаударов за сутки по позициям ИГ
    17:25 10.01.2015
    103Вооруженный конфликт в Сирии.
    Начиная с пятницы, двенадцать бомбардировок было произведено по позициям ИГ в районе сирийского города Кобани. В результате были уничтожены два крупных подразделения и 15 огневых позиций экстремистов.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    При авианалете уничтожен один из лидеров ИГ
    02:34 27.12.2014
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    Как передает телеканал CNN со ссылкой на главу регионального отделения иракской полиции генерал-майора Ватека аль-Хамдани, рейд был совершен в районе селения Каяра на северо-западе Ирака.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Коалиция под руководством США нанесла 16 авиаударов по позициям ИГ
    17:29 21.12.2014
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    В ходе воздушной операции в Ираке, недалеко от города Синджар на севере страны, коалиционные силы разрушили несколько зданий, имеющих отношение к ИГ, и уничтожили несколько боевых подразделений и транспортных средств.
    Пентагон
    Пентагон опроверг сообщения об авиаударах ВВС США по боевикам в Ираке
    01:37 08.08.2014
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    Представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби в своем Twitter заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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