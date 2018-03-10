Помощник премьер-министра по международным вопросам Саид Тарик Фатеми заявил американскому послу, что авиаудар является "нарушением суверенитета Пакистана и нарушением Устава ООН, который гарантирует уважение территориальной целостности государств-членов".
По заявлению разведки Афганистана, лидер "Талибан" Ахтар Мансур был убит вчера днем при авиаударе в районе Далбандин провинции Белуджистан в Пакистане. Ликвидацию лидера группировки ранее подтвердил один из ведущих командиров талибов мулла Абдул Рауф.
В ходе воздушной операции в Ираке, недалеко от города Синджар на севере страны, коалиционные силы разрушили несколько зданий, имеющих отношение к ИГ, и уничтожили несколько боевых подразделений и транспортных средств.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".