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    МИД Пакистана‎

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Пакистан
    Посла США вызвали в МИД Пакистана в связи с ликвидацией лидера "Талибана"
    20:15 23.05.2016
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    Помощник премьер-министра по международным вопросам Саид Тарик Фатеми заявил американскому послу, что авиаудар является "нарушением суверенитета Пакистана и нарушением Устава ООН, который гарантирует уважение территориальной целостности государств-членов".
    Ситуация в Пакистане. Архивное фото
    Казнь россиянина не повлияет на отношения с РФ - МИД Пакистана
    15:55 15.01.2015
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    Ранее МИД России выразил сожаление, что Исламабад не отреагировал на ее неоднократные призывы смягчить наказание Ахласу Ахлаку.
    Молоток судьи
    Обвинения против казненного россиянина в Пакистане обоснованные - источник
    22:56 21.12.2014
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    Вместе с тем в пакистанском МИД не исключают, что "данный гражданин просто попал под дурное влияние и оказался не в той компании".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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