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    мулла Ахтар Мансур

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В Афганистане подтвердили ликвидацию лидера талибов муллы Мансура. Видео
    В Афганистане подтвердили ликвидацию лидера талибов муллы Мансура (18+) 
    02:15 23.05.2016
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    По заявлению разведки Афганистана, лидер "Талибан" Ахтар Мансур был убит вчера днем при авиаударе в районе Далбандин провинции Белуджистан в Пакистане. Ликвидацию лидера группировки ранее подтвердил один из ведущих командиров талибов мулла Абдул Рауф.
    Истребитель F-16. Архивное фото
    Пакистан обвинил США во вторжении в свое воздушное пространство
    01:26 23.05.2016
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    По заявлению МИД Пакистана, авиаудар, в результате которого был ликвидирован лидер радикальной группировки "Талибан" мулла Ахтар Мансур, был "нарушением суверенитета" Пакистана.
    Ситуация в Алеппо
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    14:15 22.05.2016
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    Лидер афганских талибов мог погибнуть от авиаудара США, антиправительственные выступления во Франции становятся все радикальнее, а пять австралийских семей подали в ЕСПЧ иск в связи с катастрофой рейса MH17 на востоке Украины.
    Американский истребитель F-15. Архивное фото
    Лидер "Талибана" мулла Мансур погиб при авиаударе США
    00:10 22.05.2016
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    Авиаудар, в результате которого погиб лидер радикального движения "Талибан" в Афганистане мулла Ахтар Мансур санкционировал президент США Барак Обама.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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