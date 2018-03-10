По заявлению разведки Афганистана, лидер "Талибан" Ахтар Мансур был убит вчера днем при авиаударе в районе Далбандин провинции Белуджистан в Пакистане. Ликвидацию лидера группировки ранее подтвердил один из ведущих командиров талибов мулла Абдул Рауф.
Лидер афганских талибов мог погибнуть от авиаудара США, антиправительственные выступления во Франции становятся все радикальнее, а пять австралийских семей подали в ЕСПЧ иск в связи с катастрофой рейса MH17 на востоке Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".