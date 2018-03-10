Источник в американской администрации подтвердил, что в рамках нового плана США не будут возражать против предложенных Россией и ее партнерами "зон деэскалации" в Сирии и патрулирования ряда районов страны российскими военными.
По словам президента Сирии Башара Асада, Дамаск заинтересован в российских системах ПВО последнего поколения. Переговоры о поставках вооружений - "это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии".
В заявлении главы Белого дома говорится, что "химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".