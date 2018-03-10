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    Башар Асад

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 152
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    Встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом в Сочи
    Россия несет ответственность за помощь Сирии - Госдеп
    03:58 22.11.2017
    444Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что "Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии".
    Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
    Асад и Путин обсудили "спасение Сирии" в Сочи
    19:30 21.11.2017
    339Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Визит Асада в Сочи прошел всего за два дня до проведения там трехстороннего саммита России, Турции и Ирана на высшем уровне по урегулированию сирийского кризиса.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
    Путин объявил о скором завершении военной операции в Сирии
    10:15 21.11.2017
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    Президент Сирии Башар Асад заявил, что действия российских ВКС позволили продвигать политическое урегулирование в республике "на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства".
    Флаг Сирии
    Сирия и химоружие. США не только перестали верить, их уже не боятся
    14:14 28.10.2017
    1027Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как пишет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, безоговорочное подчинение Штатам не является гарантией от эксцессов.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    Макрон заявил, что Париж не настаивает на уходе Асада
    20:40 13.07.2017
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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изменилась французская доктрина по Сирии, принципиальная задача - искоренить террористические группы.
    Митинг в Сирии.
    США приняли новую стратегию по Сирии: Асад остается - СМИ
    09:34 07.07.2017
    710Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Источник в американской администрации подтвердил, что в рамках нового плана США не будут возражать против предложенных Россией и ее партнерами "зон деэскалации" в Сирии и патрулирования ряда районов страны российскими военными.
    Белый дом. Архивное фото
    Вашингтон обвинил Асада в подготовке химатаки
    07:16 27.06.2017
    179Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Сообщается, что если Башар Асад предпримет другое нападение, используя химическое оружие, результатом которого будут массовые убийства, "он и его вооруженные силы заплатят высокую цену".
    Президент Сирии Башар Асад
    Асад рассказал, что он думает о политике Трампа
    21:16 27.04.2017
    268
    На вопрос о том, как он оценивает политику Трампа в мире и в Сирии, Асад заявил, что "у американского президента нет никакой политики".
    Президент Турции Тайип Эрдоган
    Эрдоган: конфликт в Сирии не разрешить при Асаде
    22:58 25.04.2017
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    Турецкий президент заявил, что Башар Асад убил сотни тысяч человек. По его словам, только в Турции находится 3 миллиона беженцев, в Ливане - 1,5 миллиона.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
    Асад: Сирия и Россия ведут переговоры о новых поставках средств ПВО
    04:11 23.04.2017
    186Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам президента Сирии Башара Асада, Дамаск заинтересован в российских системах ПВО последнего поколения. Переговоры о поставках вооружений - "это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии".
    Президент Сирии Башар Асад
    Асад назвал фабрикацией обвинения в химатаке
    16:54 13.04.2017
    201Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как заявил Башар Асад, создается такое впечатление, что "Запад и США действуют заодно с террористами", поэтому "сфабриковали целую история как предлог для атаки".
    Дональд Трамп
    Трамп об Асаде: если бы РФ не поддержала это животное, проблемы бы не было
    03:31 12.04.2017
    245Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Американский президент Дональд Трамп убежден, что если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то "проблем бы в стране не было".
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон потребовал от России выбирать: США или Асад
    17:23 11.04.2017
    757Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации "Исламское государство"
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Урегулирование в Сирии невозможно без ухода Асада - постпред США в ООН
    05:57 09.04.2017
    553Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, нет никакого варианта, при котором политическое решение конфликта в Сирии произойдет с Асадом во главе режима.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    США возложили на РФ ответственность за ситуацию в Сирии
    20:48 07.04.2017
    804Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что поддержка России лишь укрепляет "режим Асада". Хейли отметила, что "каждый раз, когда Асад переходил черту человечности, Россия стояла с ним".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков: Москва не может убедить Асада сделать все, что ей хочется
    23:28 06.04.2017
    487Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения России и Сирии, а также поддержку президента Башара Асада, заявил, что "безоговорочная поддержка в современном мире невозможна".
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РФ пришло время тщательно подумать о своей поддержке Асада - Тиллерсон
    01:57 06.04.2017
    404Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Госсекретарь США, комментируя химическую атаку в Идлибе, заявил, что "пришло время, чтобы русские в действительности задумались о своей продолжающейся поддержке режима Асада".
    Дональд Трамп
    Трамп возложил ответственность за смертоносную химатаку в Сирии на Асада
    22:59 04.04.2017
    410Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    В заявлении главы Белого дома говорится, что "химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира".
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    В РФ положительно оценили заявление США по Асаду
    05:44 31.03.2017
    487Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Российский сенатор Алексей Пушков назвал сдвигом заявление американских властей относительно дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада.
    Президент Сирии Башар Асад
    Смещение Асада больше не является приоритетом США в сирийском вопросе
    23:46 30.03.2017
    100Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что основным приоритетом является стремление "реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии".
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