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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Асад, "Миротворец", "Артек"

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (158)

    (обновлено: )15850
    В "чистилище" Миротворца пополнение - теперь там фигурирует и фамилия президента Сирии Башара Асада. За что один из мировых лидеров попал в скандальную базу и как отреагировали на такое событие сами украинцы в соцсетях?
    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинский "Миротворец" расширяет границы: в базу данных сайта попал президент Сирии Башар Асад "Миротворец" из-за информации об отдыхе его детей в Крыму. Соответствующая запись появилась в воскресенье, 15 апреля. На сайте указана и причина: "Сознательная организация нарушения Государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

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    На сайте также содержится ссылка на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который рассказал, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму. Сам Асад и его семья, по информации СМИ, по-прежнему находятся в Сирии, несмотря на угрозу и проведение ракетных ударов. Информацию о своем имени на "Миротворце" президент Сирии пока не комментировал. Зато в соцсетях по этому поводу нашлось немало рассуждений.

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