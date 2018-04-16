Соцсети: Асад, "Миротворец", "Артек"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинский "Миротворец" расширяет границы: в базу данных сайта попал президент Сирии Башар Асад "Миротворец" из-за информации об отдыхе его детей в Крыму. Соответствующая запись появилась в воскресенье, 15 апреля. На сайте указана и причина: "Сознательная организация нарушения Государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Читайте также: Тренд дня: Украина и Сирия — поле "договорняков" для глобальных игроков

На сайте также содержится ссылка на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который рассказал, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму. Сам Асад и его семья, по информации СМИ, по-прежнему находятся в Сирии, несмотря на угрозу и проведение ракетных ударов. Информацию о своем имени на "Миротворце" президент Сирии пока не комментировал. Зато в соцсетях по этому поводу нашлось немало рассуждений.

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook