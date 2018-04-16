Соцсети: Асад, "Миротворец", "Артек"

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Украинский "Миротворец" расширяет границы: в базу данных сайта попал президент Сирии Башар Асад "Миротворец" из-за информации об отдыхе его детей в Крыму. Соответствующая запись появилась в воскресенье, 15 апреля. На сайте указана и причина: "Сознательная организация нарушения Государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
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На сайте также содержится ссылка на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который рассказал, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму. Сам Асад и его семья, по информации СМИ, по-прежнему находятся в Сирии, несмотря на угрозу и проведение ракетных ударов. Информацию о своем имени на "Миротворце" президент Сирии пока не комментировал. Зато в соцсетях по этому поводу нашлось немало рассуждений.