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    Культура

    Звезда сериала "Универ" попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )20501
    Отмечается, что причинами включения артиста в "черный список" называются "сознательное нарушение государственной границы Украины".
    araratkeshchyan

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Кещян Арарат, который стал популярный после съемок в сериале "Универ", внесен в базу данных сайта "Миротворец".

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    Актер в соцсети опубликовал снимки из Крыма.

    Причинами включения артиста в "черный список" называются "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым; участие в пропагандистских мероприятиях России".

    Ранее администраторы "Миротворца" внесли на сайт российского артиста Леонида Ярмольника, исполнителя сатирических песен Семена Слепаковаи актера Константина Райкина.

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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