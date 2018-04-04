Звезда сериала "Универ" попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Кещян Арарат, который стал популярный после съемок в сериале "Универ", внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Актер в соцсети опубликовал снимки из Крыма.

Причинами включения артиста в "черный список" называются "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым; участие в пропагандистских мероприятиях России".

Ранее администраторы "Миротворца" внесли на сайт российского артиста Леонида Ярмольника, исполнителя сатирических песен Семена Слепаковаи актера Константина Райкина.

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.