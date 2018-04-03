Известный исполнитель шансона попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российский певец и музыкант Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Трофимов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России" и "участие в попытках легализации аннексии" Крыма.

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Ранее администраторы "Миротворца" внесли на сайт российского артиста Леонида Ярмольника, исполнителя сатирических песен Семена Слепакова и актера Константина Райкина.