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    Культура

    Известный исполнитель шансона попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (611)

    (обновлено: )18001
    Российский певец и музыкант Сергей Трофимов внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" в связи с посещением Крыма.
    Певец Сергей Трофимов

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российский певец и музыкант Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Как сообщается на сайте, Трофимов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России" и "участие в попытках легализации аннексии" Крыма.

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    Ранее администраторы "Миротворца" внесли на сайт российского артиста Леонида Ярмольника, исполнителя сатирических песен Семена Слепакова и актера Константина Райкина.

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