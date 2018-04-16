Тренд дня: Украина и Сирия - поле "договорняков" для глобальных игроков

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
В ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по Сирии. Атака началась около 4 часов и примерно через час завершилась. Британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.
Американская сторона говорит, что удары наносились для предотвращения применения химоружия властями Сирии и утверждает, что действия военных планировались таким образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Премьер Великобритании Тереза Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование Асадом химоружия. Но этого не произошло, поэтому удары и были нанесены. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что целью военной операции был "тайный химический арсенал" сирийского правительства.
В России назвали атаку Сирии со стороны США, Франции и Великобритании актом агрессии.
Политэксперт Дмитрий Корнейчук проводит параллели между ситуацией в Сирии и в Украине.
По его мнению, и Украина, и Сирия — это просто поле битвы и "договорняков" для глобальных игроков, которых не волнуют жертвы среди "туземцев". И нет "холодной войны" и принципиальной антироссийской позиции Запада, а есть лишь торги за сферы влияния, отмечает Корнейчук.
"Запад и Россия не могут друг друга "прогнуть". Поэтому в итоге они все равно приходят к компромиссу за счет стран третьего мира, которые для них просто расходный материал….", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.
Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что тема угрозы третьей мировой войны из-за Сирии, которая сегодня раздувается в СМИ, выгодная для украинской власти, так как отвлекает народ от реальных социально-экономических проблем.
"Живет, допустим, в Украине голодный и оборванный старик. Получает пенсию эквивалентную 50-60 долларам. Естественно, начинает ругать власть, которая довела его до такого жалкого существования. А тут угроза мировой войны, и тот же старик уже не вспоминает про свою нищенскую пенсию, а радуется, что хотя бы ядерная бомба не прилетела. В жизни появляется позитив…", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.
Политический эксперт Янина Соколовская, анализируя ситуацию в Сирии, отмечает, что с каждым новым своим словом и делом политики закапываются все глубже и, "стоя на краю пропасти, стремятся сделать шаг вперед".
"В этой ситуации заявления Порошенко о намерении то ли приостановить, то ли прекратить, то ли частично денонсировать Большой договор с РФ, незаметны в принципе. Речь идет о глобальной денонсации мира как такового в условиях войны, в которой победителями будут флора и фауна…", — пишет Соколовская у себя в Facebook.
Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб предполагает, что территорией Сирии конфликт может не ограничится, поэтому дай Бог, чтоб на этом закончилось.
"Выпустили пар, одни как бы показали силу и выполнение твиттерных обещаний, а другие, будучи предупрежденными первыми, ко всему приготовились и не пострадали, но театрально возмутились и пригрозили на всех дипломатических уровнях", — пишет он у себя в Facebook.
Бурные иронические обсуждения в соцсетях вызвала также новость о внесении в базу сайта "Миротворец" президента Сирии Башара Асада.
"Сознательная организация нарушения госграницы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — указано на сайте о причинах его внесения в базу.
В соцсетях пользователи насмешливо задаются вопросом: а как же дети Асада? Ведь, говорят, они отдыхали в Крыму.
"Исправьте на Асад Башар", — предлагают некоторые пользователи.
Пользователь Дмитрий Комков удивляется, как вообще эти три слова — Асад, "Миротворец" и "Артек" — умудрились оказаться в одном предложении.