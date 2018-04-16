Тренд дня: Украина и Сирия - поле "договорняков" для глобальных игроков

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по Сирии. Атака началась около 4 часов и примерно через час завершилась. Британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.

Американская сторона говорит, что удары наносились для предотвращения применения химоружия властями Сирии и утверждает, что действия военных планировались таким образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Премьер Великобритании Тереза Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование Асадом химоружия. Но этого не произошло, поэтому удары и были нанесены. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что целью военной операции был "тайный химический арсенал" сирийского правительства.

В России назвали атаку Сирии со стороны США, Франции и Великобритании актом агрессии.

Политэксперт Дмитрий Корнейчук проводит параллели между ситуацией в Сирии и в Украине.

По его мнению, и Украина, и Сирия — это просто поле битвы и "договорняков" для глобальных игроков, которых не волнуют жертвы среди "туземцев". И нет "холодной войны" и принципиальной антироссийской позиции Запада, а есть лишь торги за сферы влияния, отмечает Корнейчук.

"Запад и Россия не могут друг друга "прогнуть". Поэтому в итоге они все равно приходят к компромиссу за счет стран третьего мира, которые для них просто расходный материал….", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Принтскрин со страницы Facebook Дмитрия Корнейчука

Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что тема угрозы третьей мировой войны из-за Сирии, которая сегодня раздувается в СМИ, выгодная для украинской власти, так как отвлекает народ от реальных социально-экономических проблем.

"Живет, допустим, в Украине голодный и оборванный старик. Получает пенсию эквивалентную 50-60 долларам. Естественно, начинает ругать власть, которая довела его до такого жалкого существования. А тут угроза мировой войны, и тот же старик уже не вспоминает про свою нищенскую пенсию, а радуется, что хотя бы ядерная бомба не прилетела. В жизни появляется позитив…", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

Принтскрин со страницы Facebook Николая Спиридонова

Политический эксперт Янина Соколовская, анализируя ситуацию в Сирии, отмечает, что с каждым новым своим словом и делом политики закапываются все глубже и, "стоя на краю пропасти, стремятся сделать шаг вперед".

"В этой ситуации заявления Порошенко о намерении то ли приостановить, то ли прекратить, то ли частично денонсировать Большой договор с РФ, незаметны в принципе. Речь идет о глобальной денонсации мира как такового в условиях войны, в которой победителями будут флора и фауна…", — пишет Соколовская у себя в Facebook.

Принтскрин со страницы Facebook Янины Соколовской

Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб предполагает, что территорией Сирии конфликт может не ограничится, поэтому дай Бог, чтоб на этом закончилось.

"Выпустили пар, одни как бы показали силу и выполнение твиттерных обещаний, а другие, будучи предупрежденными первыми, ко всему приготовились и не пострадали, но театрально возмутились и пригрозили на всех дипломатических уровнях", — пишет он у себя в Facebook.

Принтскрин со страницы Facebook Максима Гольдарба

Бурные иронические обсуждения в соцсетях вызвала также новость о внесении в базу сайта "Миротворец" президента Сирии Башара Асада.

"Сознательная организация нарушения госграницы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — указано на сайте о причинах его внесения в базу.

В соцсетях пользователи насмешливо задаются вопросом: а как же дети Асада? Ведь, говорят, они отдыхали в Крыму.

"Исправьте на Асад Башар", — предлагают некоторые пользователи.

Комментарии под постом на странице сайта "Миротворец" в Facebook

Пользователь Дмитрий Комков удивляется, как вообще эти три слова — Асад, "Миротворец" и "Артек" — умудрились оказаться в одном предложении.