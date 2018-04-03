Сайт "Миротворец" объявил "охоту" на высланных российских дипломатов

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Скандально известный сайт "Миротворец" заявил о начале сбора информации о российских дипломатах, высланных из разных стран в рамках "дела Скрипаля".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

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"Центр Миротворец просит волонтеров направлять на наш адрес информацию с установочными данными выдворенных из разных стран российских шпионов, осуществлявших под дипломатическим прикрытием подрывную деятельность против цивилизованного мира в разных странах", — говорится в заявлении на странице в Facebook.

В "Миротворце" утверждают, что "публикация данных о российских шпионах поставит крест на их шпионской карьере".

Facebook сайта "Миротворец" Сайт "Миротворец" о российских дипломатах

"После публикации информации о них, им придется сменить костюмы на мундиры с погонами… Опубликовав данные о них, мы очень больно ударим по российским резидентурам во всех странах и поможем спецслужбам этих стран максимально выявить российскую агентуру на своих территориях поскольку восстановление конспиративной связи с новыми людьми всегда сопряжено с большим риском. Тем более сейчас", — уточняется в заявлении.

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Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Ранее известный украинский телеканал обвинил "Миротворец" в давлении на СМИ и в травле отдельных журналистов.