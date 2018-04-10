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    Сыгравшие в "Приключениях электроника" близнецы попали в чистилище "Миротворца"

    Тема:

    Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера" (133)

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    Согласно записям в разделе "Чистилище", артистов обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями на территории Донбасса, а также проникновении на территорию полуострова Крым.
    Актёры Владимир (справа) и Юрий Торсуевы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, братья-близнецы, исполнившие главные роли популярном фильме "Приключения Электроника", попали в базу сайта "Миротворец".

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    Согласно записям в разделе "Чистилище", артистов обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями на территории Донбасса, а также проникновении на территорию полуострова Крым.

    Миротворец
    Советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы в базе "Миротворца"

    Ранее сообщалось, что сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии".

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