Сыгравшие в "Приключениях электроника" близнецы попали в чистилище "Миротворца"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, братья-близнецы, исполнившие главные роли популярном фильме "Приключения Электроника", попали в базу сайта "Миротворец".

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Согласно записям в разделе "Чистилище", артистов обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины, сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями на территории Донбасса, а также проникновении на территорию полуострова Крым.

Миротворец Советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы в базе "Миротворца"

Ранее сообщалось, что сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии".